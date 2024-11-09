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Victor Osimhen'in transferine Mauro Icardi engeli! Ocak sert geçecek

Trendyol Süper Lig'de şamoiyonluk elde etmek ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefliyor. Tottenham'ı deviren Victor Osimhen, transferin de gündeminde yer alıyor. Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılı ekipteki geleceği ile ilgili olarak Mauro Icardi detayı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:27 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:51
Victor Osimhen’in transferine Mauro Icardi engeli! Ocak sert geçecek

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Galatasaray'ın bu sezonun en spekteküler transferine imza atarak Napolil'den kiraladığı Victor Osimhen, gündemdeki yerini koruyor. 25 yaşındaki golcü, performansıyla herkesi kendine hayran bırakırken her geçen gün talibi de artıyor.

Nijeryalı oyuncunun transferinde deve arası çok çetin geçecek gibi gözüküyor. Zira Galatasaray ile ilgili flaş bir detay manşetlere taşındı.

Victor Osimhen'in yıldızı her geçen gün daha da parlıyor (AA)Victor Osimhen'in yıldızı her geçen gün daha da parlıyor (AA)

İNGİLİZLER VE İTALYANLAR SIRADA

Victor Osimhen için yaz aylarında yaşanan transfer savaşı Ocak ayında devam edecek. Çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan dev forvetin adı Tottenham'ı adeta ezdiği mücadelenin ardından daha da fazla medyada yer aldı.

Özellikle bitirici forvet konusunda sorun yaşayan Arsenal'in devrede olduğu öne sürülürken Drogba nedeniyle avantajlı konumda bulunan Chelsea'nin de yine Osimhen'i istediği ifade ediliyor. Ayrıca Juventus ve Milan da yine Napoli'den yıldız ismi koparmanın peşinde.

Victor Osimhen Napoli'den kialandı (REUTERS)Victor Osimhen Napoli'den kialandı (REUTERS)

ICARDI ENGELİ

Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı. Bu durum Arjantinli yıldızın sezonu kapatması anlamına geliyordu.

Elindeki tek golcüyü de bırakmak istemeyen Galatasaray, Victor Osimhen konusunda eskisinden daha da kararlı bir duruş sergileyecek. İlgi artsa dahi geri adım atılmayacak.

İşte o haber;

Victor Osimhen'in transferi İtalya'da gündemden düşmüyorVictor Osimhen'in transferi İtalya'da gündemden düşmüyor

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