Victor Osimhen’in transferine Mauro Icardi engeli! Ocak sert geçecek

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Galatasaray'ın bu sezonun en spekteküler transferine imza atarak Napolil'den kiraladığı Victor Osimhen, gündemdeki yerini koruyor. 25 yaşındaki golcü, performansıyla herkesi kendine hayran bırakırken her geçen gün talibi de artıyor. Nijeryalı oyuncunun transferinde deve arası çok çetin geçecek gibi gözüküyor. Zira Galatasaray ile ilgili flaş bir detay manşetlere taşındı.

Victor Osimhen'in yıldızı her geçen gün daha da parlıyor (AA) İNGİLİZLER VE İTALYANLAR SIRADA Victor Osimhen için yaz aylarında yaşanan transfer savaşı Ocak ayında devam edecek. Çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan dev forvetin adı Tottenham'ı adeta ezdiği mücadelenin ardından daha da fazla medyada yer aldı. Özellikle bitirici forvet konusunda sorun yaşayan Arsenal'in devrede olduğu öne sürülürken Drogba nedeniyle avantajlı konumda bulunan Chelsea'nin de yine Osimhen'i istediği ifade ediliyor. Ayrıca Juventus ve Milan da yine Napoli'den yıldız ismi koparmanın peşinde.