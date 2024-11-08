Napoli çok sıkıldı! Victor Osimhen için Galatasaray’a iyi haber

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Galatasaray, Tottenham'ı devirerek adını yeniden dünyaya duyurdu. Sarı kırmızılılar, rakibini Yunus Akgün ve Osimhen'in 2 golü ile 3-2 yenerken 3 puanı da hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada attığı goller kadar kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle de akşama damga vuran Victor Osimhen, transferin de odağına oturmuş durumda. Yaza aylarından bu yana gösterilen ilginin ardından yarış daha da kızıştı.