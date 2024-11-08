Napoli çok sıkıldı! Victor Osimhen için Galatasaray’a iyi haber

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Galatasaray, Tottenham'ı devirerek adını yeniden dünyaya duyurdu. Sarı kırmızılılar, rakibini Yunus Akgün ve Osimhen'in 2 golü ile 3-2 yenerken 3 puanı da hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmada attığı goller kadar kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle de akşama damga vuran Victor Osimhen, transferin de odağına oturmuş durumda. Yaza aylarından bu yana gösterilen ilginin ardından yarış daha da kızıştı.
Victor Osimhen 8'inci maçında 6'ıncı golünü attı (AA)
DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Victor Osimhen için Ocak ayında kıyasıya bir savaş yaşanacak gibi gözüküyor. Özellikle Chelsea, Milan ve Juventus arasında. Ancak Galatasaray'ın haziran ayına kadar elinde bulunan tapusu önemli bir güvence.
3 dünya devinin yanı sıra Arsenal ve PSG'nin adı geçiyordu. Fakat Fransız temsilcisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Victor Osimhen'in Tottenham maçındaki performansı dünyada büyük yankı uyandırdı (AFP)
NAPOLI REDDETMEKTEN SIKILDI
Victor Osimhen'i yaz transfer döneminde de isteyen ancak o dönem kadrosuna katamayan Paris Saint Germain'in, yaptığı tekliflerin ardından Napoli'den defalarca ret yanıtı aldığı iddia edildi.
İtalyan basınına göre Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Fransız devini reddetmekten yoruldu. Paris temsilcisi de rotasını Sporting Lizbon'un yıldızı Viktor Gyökeres'e çevirdi.
Bu aynı zamanda Galatasaray'ın rakiplerinin de bir tanesinin yarış dışı kalması anlamına geliyor.
PSG'nin Victor Osimhen için birçok teklif yaptığı yazıldı (Arenapoli.it)