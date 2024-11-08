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Napoli çok sıkıldı! Victor Osimhen için Galatasaray'a iyi haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yenen Galatasaray'da yıldız futbolcu Victor Osimhen performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. İngiliz devine 2 gol atan ve 4 net fırsattan faydalanamayan Nijeryalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. Peşinde olan takımlardan biri devre dışı kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 19:29 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 19:29
Napoli çok sıkıldı! Victor Osimhen için Galatasaray’a iyi haber

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Galatasaray, Tottenham'ı devirerek adını yeniden dünyaya duyurdu. Sarı kırmızılılar, rakibini Yunus Akgün ve Osimhen'in 2 golü ile 3-2 yenerken 3 puanı da hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada attığı goller kadar kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle de akşama damga vuran Victor Osimhen, transferin de odağına oturmuş durumda. Yaza aylarından bu yana gösterilen ilginin ardından yarış daha da kızıştı.

Victor Osimhen 8'inci maçında 6'ıncı golünü attı (AA)Victor Osimhen 8'inci maçında 6'ıncı golünü attı (AA)

DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Victor Osimhen için Ocak ayında kıyasıya bir savaş yaşanacak gibi gözüküyor. Özellikle Chelsea, Milan ve Juventus arasında. Ancak Galatasaray'ın haziran ayına kadar elinde bulunan tapusu önemli bir güvence.

3 dünya devinin yanı sıra Arsenal ve PSG'nin adı geçiyordu. Fakat Fransız temsilcisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ortalık karışacak! Fenerbahçenin Osimhen teklifini duyurdularOrtalık karışacak! Fenerbahçenin Osimhen teklifini duyurdular
Ortalık karışacak! Fenerbahçe'nin Osimhen teklifini duyurdular

Victor Osimhen'in Tottenham maçındaki performansı dünyada büyük yankı uyandırdı (AFP)Victor Osimhen'in Tottenham maçındaki performansı dünyada büyük yankı uyandırdı (AFP)

NAPOLI REDDETMEKTEN SIKILDI

Victor Osimhen'i yaz transfer döneminde de isteyen ancak o dönem kadrosuna katamayan Paris Saint Germain'in, yaptığı tekliflerin ardından Napoli'den defalarca ret yanıtı aldığı iddia edildi.

İtalyan basınına göre Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Fransız devini reddetmekten yoruldu. Paris temsilcisi de rotasını Sporting Lizbon'un yıldızı Viktor Gyökeres'e çevirdi.

Bu aynı zamanda Galatasaray'ın rakiplerinin de bir tanesinin yarış dışı kalması anlamına geliyor.

PSG'nin Victor Osimhen için birçok teklif yaptığı yazıldı (Arenapoli.it)PSG'nin Victor Osimhen için birçok teklif yaptığı yazıldı (Arenapoli.it)

Victor Osimhen'in talipleri giderek artıyor (REUTERS)Victor Osimhen'in talipleri giderek artıyor (REUTERS)

"SORUNLARI VARDI"

Napolili yazar Maurizio De Giovanni, Victor Osimhen hakkında yaptığı yorumda; "Osimhen hakkında konuşmanın faydası yok. O ayrılmak istedi ve ayrıldı. Pişman olmanın bir anlamı yok. Bu tamamen kendine zarar vermek. Bana kalırsa onu Cavani, Higuain, Mertens gibi düşünüyorum. Nijeryalı şehirle hiç etkileşime girmedi. İtalyanca tek kelime etmedi. Soyunma odasında sorunları vardı. Conte'nin seçimi işleri yeniden dengeledi" dedi.

Victor Osimhen'in Napoli'den ayrılma nedenlerinden birinin soyunma odasındaki sorunlar olduğu ifade edildi (Arenapoli.it)Victor Osimhen'in Napoli'den ayrılma nedenlerinden birinin soyunma odasındaki sorunlar olduğu ifade edildi (Arenapoli.it)

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