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Tahkim Kurulu Jose Mourinho'nun cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor maçı sonrasındaki hareketleri ve söylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçlık ceza alan Jose Moırinho için kararını verdi. Kurul, Mourinho'nun cezasını onadı. Portekizli çalıştırıcı Sivasspor karşısında yerini alamayacak.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:51 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 00:23
Tahkim Kurulu Jose Mourinho’nun cezasını onadı!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 1 maçlık men cezasını onadı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Yunus Akgün'ün PFDK'nın 24.10.2024 tarih ve E.2024-2025/269 - K.2024-2025/348 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Yunus Akgün'ün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2024/459 – K.2024/448

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 24.10.2024 tarih ve E.2024-2025/271 - K.2024-2025/337 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

9. E.2024/462 – K.2024/450

Göztepe Sportif A.Ş.'nin ve Futbolcusu Anthony Junior Dennis'in PFDK'nın 31.10.2024 tarih ve E.2024-2025/314 – K.2024-2025/403 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Göztepe Sportif A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 157.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Göztepe Sportif A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey 206 ve Kuzey 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine ,dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Göztepe Sportif A.Ş.'nin Futbolcusu Anthony Junior Dennis'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

16. E.2024/471 – K.2024/457

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Ali Acun Ilıcalı, Teknik sorumlusu Jose Marrio Dos Santos Mourinho Felix, Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, Antrenörü Salvatore Foti'nin PFDK'nın 07.11.2024 tarih ve E.2024-2025/358 – K.2024-2025/441 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Ali Acun Ilıcalı'nın müsabaka sonrası Kulüp resmi İnternet sitesinde (www.fenerbahce.org) yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca bahse konu maddede geçen alt sınır olan 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak 1/3 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 400.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in Müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bahse konu ifadelerin sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı nitelikte ve TFF'nin saygınlığını zedeleyici, Türk futbolunun değerini düşürmeye yönelik, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca 900.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda, cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın alt sınırdan tayini ile kararın FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca 600.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b, 50/1-c ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Salvatore Foti'nin rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

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