Victor Osimhen’in maskeli balosu! Galatasaray Tottenham’ı 3-2 yendi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Goller Yunus Akgün ve Victor Osimhen'den geldi.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Goller Yunus Akgün ve Victor Osimhen'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens'in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Gray'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
25. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Sara, pasını yerden savunma arkasına gönderdi. Ceza alanı içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Forster çeldi. Donen topa Mertens'in yay içindeki gelişine şutu yandan auta çıktı.
30. dakikada sol kanattan Yunus Akgün'ün arka direğe ortasında Osimhen tek vuruşta fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.
31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi'nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen'e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens'e verdi. Dries Mertens'in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1
46. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda, top üstten auta çıktı.
48. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, boşa çıktı. Ceza sahasında kalan top sonrasında karambol oluştu. Abdülkerim'in 2, Icardi'nin de bir şutunda, Tottenham savunması meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.
52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı çeldi.
69. dakikada Tottenham farkı 1'e indirdi. Kulusevski'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Porro'nun ön direğe gönderdiği topu Solanke, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2
Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
GOLLER
GOOOOOL! Yunus Akgün olağan üstü bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
GOOOLLL! YUNUS AKGÜNNN!! OLAĞANÜSTÜ SÜPER BİR GOL!! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2QE22X5pVW— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı.
Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı. #UEL pic.twitter.com/17ukYVd0GH— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOOOL! Victor Osimhen Rams Park'ta maskeli baloyu başlatıyor ve Galatasaray 2-1 önde
GOOOLLL! Osimhen attı Galatasaray yeniden önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/5UFME4Vw8w— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOOL! Osimhen bir kez daha sahnede! Galatasaray farkı ikiye çıkardı
GOOOLLL! Victor Osimhen!! Maskeli balo devam ediyor! Fark 2'ye çıktı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/wLYs4ZAtby— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Solanke skoru 3-2'ye getirdi
Solanke skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/wipE4hAbTK— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
YİNE ÇİFT FORVET
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynadıkları Tottenham maçında da çift forveti tercih etti. İleri uçta Victor Osimhen ile Mauro Icardi görev yaptı.
AÇILIŞ YUNUS AKGÜN'DEN
Bu sezon Avrupa Ligi'nde en çok gol atan isim olan Yunus Akgün, Tottenham karşısında da ağları sarstı. Yıldız futbolcu, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında defanstan seken topu muhteşem bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
Böylelikle gl saysısını da 4'e yükseltmiş oldu.
OSIMHEN SERİYE BAĞLADI
Galatasaray'ın Tottenham karşısında 2-1 öne geçmesini sağlayan isim Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu, ön alan baskısının ardından Dries Mertens'in pasıyla birlikte ceza sahasında topla buluştu ve ağları havalandırdı.
Bu aynı zamanda Osimhen'in bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk golü oldu.
Birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan 25 yaşındaki forvet yine Mertens'in asisti sonrasında Forster'i mağlup etmeyi başardı. Bu vuruş sonrasında da gol sayısını 2'ye çıkardı.
Osimhen son 4 maçta 4 gole ulaştı.
MUSLERA YENİDEN KALEDE
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile oynadıkları maçta kırmızı kart gördüğü için 3 maç men cezası alan Uruguaylı file Fernando Muslera, Tottenham mücadelesiyle kalesine döndü. Muslera'nın yokluğunda PAOK, RFS ve Elfsborg karşılaşmasında kalede Günay Güvenç oynamıştı.
MERTENS'E PLAKET
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Dries Mertens'e plaket ve üzerinde 100 numaralı adının yazılı olduğu forma hediye etti. Taraftarlar da Mertens'e tezahüratlarda bulundu.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
Tottenham karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarının yarısını tamamlamış oldu. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar ve Malmö ile deplasmanda karşılaşıp Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak. Amsterdam'daki Ajax mücadelesiyle de grup mücadelelerine nokta koyacak.