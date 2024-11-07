Victor Osimhen’in maskeli balosu! Galatasaray Tottenham’ı 3-2 yendi

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 'nin 4'üncü haftasında ağırladığı Tottenham 'ı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Goller Yunus Akgün ve Victor Osimhen'den geldi.

Yunus Akgün nefis bir gol atarak perdeyi açan isim oldu (AFP)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens'in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0



18. dakikada Gray'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1



25. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Sara, pasını yerden savunma arkasına gönderdi. Ceza alanı içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Forster çeldi. Donen topa Mertens'in yay içindeki gelişine şutu yandan auta çıktı.



30. dakikada sol kanattan Yunus Akgün'ün arka direğe ortasında Osimhen tek vuruşta fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.



31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi'nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen'e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens'e verdi. Dries Mertens'in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1

46. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

48. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, boşa çıktı. Ceza sahasında kalan top sonrasında karambol oluştu. Abdülkerim'in 2, Icardi'nin de bir şutunda, Tottenham savunması meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada Tottenham farkı 1'e indirdi. Kulusevski'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Porro'nun ön direğe gönderdiği topu Solanke, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

GOLLER

GOOOOOL! Yunus Akgün olağan üstü bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı.



GOOOOOL! Victor Osimhen Rams Park'ta maskeli baloyu başlatıyor ve Galatasaray 2-1 önde



GOOOOL! Osimhen bir kez daha sahnede! Galatasaray farkı ikiye çıkardı



Solanke skoru 3-2'ye getirdi