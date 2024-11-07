Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi

Hollanda deplasmanında bu kez Jose Mourinho tarafından başlangıç kadrosunda şans buldu.

Edin Dzeko tek forvvet olarak görev yaptı (REUTERS)

JOSE MOURINHO'DAN KESİK

AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'de orta saha kurgusu değişti. Szymanski'nin yerine İsmail Yüksek görev yaparken Youssef En-Nesyri'nin kızağa çekilmesi sonrasında 3'lü hücum hattı oluşturuldu.

EN-NESYRI MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Sarı lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, karşılaşmaya yedek başlamasına rağmen damga vurmayı başardı. Yıldız oyuncu önce penaltı kaçırdı ardından da skora dengeyi getiren isim oldu. Ancak bu gol maçın kazanılmasında yeterli olmadı.