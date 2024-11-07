Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi

Fenerbahçe mutlak galibiyet için çıktığı AZ Alkmaar maçından 3-1 yenik ayrıldı. Hollanda temsilcisine karşı birçok önemli yıldızı bulunan sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı ve 5 puanda kaldı.
Fenerbahçe mutlak galibiyet için çıktığı AZ Alkmaar maçından 3-1 yenik ayrıldı. Hollanda temsilcisine karşı birçok önemli yıldızı bulunan sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı ve 5 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Mijnans'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Parrot'un kale önüne çevirdiği topa Addai müdahale etmek isterken, Mert Müldür ayak koydu ve hakem de Fenerbahçe lehine faul çaldı.
19. dakikada Osayi Samuel'in ortasında Edin Dzeko'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Owusu-Oduro topu kornere çeldi.
27. dakikada orta sahadan Fred'in savunma arkasına gönderdiği topla Edin Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi sonrası kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.
36. dakikada Edin Dzeko'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Dusan Tadic, ara pasıyla Dzeko'yu buluştururken, bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
GOLLER
AZ Alkmaar 1-0 önde
Daal'ın attığı golle AZ Alkmaar 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/kJdTfVBlH9— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOOOOL! Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getiriyoruz
GOOOLLL! Youssef En-Nesyri fırsatçılığını konuşturdu! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/fckiiZzNQt— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
AZ Alkmaar, Smit'in golüyle yeniden öne geçti
AZ Alkmaar, Smit'in golüyle yeniden öne geçti. #UEL pic.twitter.com/IUL6CdAWYF— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
AZ Alkmaar, skoru 3-1'e getirdi
AZ Alkmaar, skoru 3-1'e getirdi. #UEL pic.twitter.com/tHMm6G5cPR— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
MOURINHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile oynadığı maçta Jose Mourinho cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı. Portekizli çalıştırıcı tribünde karşılaşmayı takip etti.
Soğuk nedeniyle kalın bir eşofman takımı tercih eden dünyaca ünlü çalıştırıcı objektifler tarafından görüntülendi.
BECAO YENİDEN İLK 11'DE
Sarı lacivertli ekipte Becao yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Brezilyalı stoper, mevkidaşı Alexander Djiku'nun sakatlanması sonrasında geçen hafta Trabzon'da oyuna girmişti.
Hollanda deplasmanında bu kez Jose Mourinho tarafından başlangıç kadrosunda şans buldu.
JOSE MOURINHO'DAN KESİK
AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'de orta saha kurgusu değişti. Szymanski'nin yerine İsmail Yüksek görev yaparken Youssef En-Nesyri'nin kızağa çekilmesi sonrasında 3'lü hücum hattı oluşturuldu.
EN-NESYRI MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Sarı lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, karşılaşmaya yedek başlamasına rağmen damga vurmayı başardı. Yıldız oyuncu önce penaltı kaçırdı ardından da skora dengeyi getiren isim oldu. Ancak bu gol maçın kazanılmasında yeterli olmadı.