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Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından galibiyet için çıktığı AZ Alkmaar karşısında istediği sonucu alamadı. Sarı lacivertliler ilk yarının 0-0 bitmesi sonrasında çok daha etkili bir oyun ortaya koyamadı. 59'da Ro-Zangelo Daal skoru ev sahibi lehine değiştirdi. 62'de penaltı kaçıran Youssef En-Nesyri, 70'te skora denge getirdi. Ancak 5 dakika sonra Kees Smit takımı adına 2. golü kaydetti. 88'de Kasius son sözü söyledi ve karşılaşma 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Kanarya, lig usulü ile oynanan organizasyonda ilk mağlubiyetini aldı. İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçında yaşanan önemli anlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:48 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 01:06
Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi

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Fenerbahçe mutlak galibiyet için çıktığı AZ Alkmaar maçından 3-1 yenik ayrıldı. Hollanda temsilcisine karşı birçok önemli yıldızı bulunan sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı ve 5 puanda kaldı.

Fenerbahçe AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi (EPA)Fenerbahçe AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi (EPA)

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Mijnans'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Parrot'un kale önüne çevirdiği topa Addai müdahale etmek isterken, Mert Müldür ayak koydu ve hakem de Fenerbahçe lehine faul çaldı.

19. dakikada Osayi Samuel'in ortasında Edin Dzeko'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Owusu-Oduro topu kornere çeldi.

27. dakikada orta sahadan Fred'in savunma arkasına gönderdiği topla Edin Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi sonrası kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Edin Dzeko'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Dusan Tadic, ara pasıyla Dzeko'yu buluştururken, bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOLLER

AZ Alkmaar 1-0 önde

GOOOOOOL! Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getiriyoruz


AZ Alkmaar, Smit'in golüyle yeniden öne geçti

AZ Alkmaar, skoru 3-1'e getirdi

Jose Mourinho AZ Alkmaar maçını tribünde takip etti (AFP)Jose Mourinho AZ Alkmaar maçını tribünde takip etti (AFP)

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile oynadığı maçta Jose Mourinho cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı. Portekizli çalıştırıcı tribünde karşılaşmayı takip etti.

Soğuk nedeniyle kalın bir eşofman takımı tercih eden dünyaca ünlü çalıştırıcı objektifler tarafından görüntülendi.

Becao formasına kavuştu (AA)Becao formasına kavuştu (AA)

BECAO YENİDEN İLK 11'DE

Sarı lacivertli ekipte Becao yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Brezilyalı stoper, mevkidaşı Alexander Djiku'nun sakatlanması sonrasında geçen hafta Trabzon'da oyuna girmişti.

Hollanda deplasmanında bu kez Jose Mourinho tarafından başlangıç kadrosunda şans buldu.

Edin Dzeko tek forvvet olarak görev yaptı (REUTERS)Edin Dzeko tek forvvet olarak görev yaptı (REUTERS)

JOSE MOURINHO'DAN KESİK

AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'de orta saha kurgusu değişti. Szymanski'nin yerine İsmail Yüksek görev yaparken Youssef En-Nesyri'nin kızağa çekilmesi sonrasında 3'lü hücum hattı oluşturuldu.

EN-NESYRI MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Sarı lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, karşılaşmaya yedek başlamasına rağmen damga vurmayı başardı. Yıldız oyuncu önce penaltı kaçırdı ardından da skora dengeyi getiren isim oldu. Ancak bu gol maçın kazanılmasında yeterli olmadı.

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