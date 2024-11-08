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Hakim Ziyech'ten Maccabi paylaşımı! "Kaçıyorlar"

Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech, Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Müslümanlar arasında yaşananlar için paylaşım yaptı. Faslı yıldız, İsrailliler için "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 13:31
Hakim Ziyech’ten Maccabi paylaşımı! Kaçıyorlar

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Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'ten, Hollanda'da yaşanan olayla ilgili bir paylaşım geldi.

Ziyech, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyech'in o paylaşımı. (INSTAGRAM)Ziyech'in o paylaşımı. (INSTAGRAM)

NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.

Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.

Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.

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