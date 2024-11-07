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UEFA Fenerbahçe AZ Alkmaar TRT1 CANLI izle 🔵🟡 Tabii mobil yayın ekranı ile FB maçı full HD, donmadan canlı yayın izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamalarında ilk 8’e kalma hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3 puan arayacak. Avrupa’da oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu kez galibiyet peşinde. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:06 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 20:06
UEFA Fenerbahçe AZ Alkmaar TRT1 CANLI izle 🔵🟡 Tabii mobil yayın ekranı ile FB maçı full HD, donmadan canlı yayın izle

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk 8'e kalmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, 3 puanı almak için sahaya çıkıyor. Maç, TRT 1 kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📅 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç Tarihi: 7 Kasım 2024, Perşembe
Başlama Saati: 23.00
🏟️ Stad: AZ Stadı, Hollanda

Karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Yardımcı hakemler ise Daniel McFarlane ve David McGeachie olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Calum Scott.

TRT 1 - TABİİ CANLI YAYIN EKRANI

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

🕚 🌟 AZ ALKMAAR - FB MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ📌🔥

🔥 FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ 🟡🔵

Fenerbahçe:
🧤 Livakovic,
🛡️ Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür,
⚙️ Fred, Amrabat,
🎩 Tadic, Szymanski, Saint-Maximin,
🎯 En-Nesyri

AZ Alkmaar:
🧤 Owusu-Oduro,
🛡️ Maikuma, Penetra, Dekker, De Wit,
⚙️ Clasie, Mijnans, Belic,
🎩 Lahdo, Parrot,
🎯 Poku

🕰️ İKİ EKİP ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ve AZ Alkmaar daha önce 2006-07 sezonunda UEFA Kupası'nda karşılaşmıştı. İstanbul'daki ilk maç 3-3, Hollanda'daki rövanş ise 2-2 tamamlanmıştı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlayan taraf olmuştu. 🔄

🚫 FENERBAHÇE'DE JOSE MOURİNHO CEZALI

Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübede yer almayacak. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci de kadroda bulunmuyor. Ev sahibi AZ Alkmaar'da ise Norveçli oyuncu David Möller Wolfe, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. 🟥

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Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Canlı Nereden İzlenir? Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Hangi Canlı Yayın Linkinde?
TRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarıTRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarı
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