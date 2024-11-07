UEFA Fenerbahçe AZ Alkmaar TRT1 CANLI izle 🔵🟡 Tabii mobil yayın ekranı ile FB maçı full HD, donmadan canlı yayın izle

🕰️ İKİ EKİP ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ve AZ Alkmaar daha önce 2006-07 sezonunda UEFA Kupası'nda karşılaşmıştı. İstanbul'daki ilk maç 3-3, Hollanda'daki rövanş ise 2-2 tamamlanmıştı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlayan taraf olmuştu. 🔄

🚫 FENERBAHÇE'DE JOSE MOURİNHO CEZALI

Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübede yer almayacak. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci de kadroda bulunmuyor. Ev sahibi AZ Alkmaar'da ise Norveçli oyuncu David Möller Wolfe, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. 🟥