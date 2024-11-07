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Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Canlı Nereden İzlenir? Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Hangi Canlı Yayın Linkinde?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde AZ Alkmaar'a konuk oluyor. İlk üç maç sonunda 5 puan toplayarak 14. sırada bulunan temsilcimiz, gruptan çıkma şansını artırmak için sahaya çıkacak. Jose Mourinho'nun cezalı olması nedeniyle takımın başında yer almayacağı bu kritik mücadelede, Fenerbahçe galibiyeti hedefliyor. Hollanda'da AZ Stadı'nda oynanacak maç, 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 kanalından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:39
Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Canlı Nereden İzlenir? Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Hangi Canlı Yayın Linkinde?

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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkma yolunda önemli bir virajda. AZ Stadı'nda gerçekleşecek maç, saat 23.00'te başlayacak. İskoç hakem John Beaton'un yöneteceği bu zorlu mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Hollanda takımıyla oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılarak dengeleri korusa da, bu karşılaşmada 3 puanı almak için mücadele edecek. Grup aşamalarında 5 puanla 14. sırada bulunan Fenerbahçe, üst sıralara çıkmak için bu maçı kritik görüyor.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İskoç hakem John Beaton yönetecek ve yardımcıları ise Daniel McFarlane ve David McGeachie olacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Calum Scott olarak görev yapacak.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, De Wit, Clasie, Mijnans, Belic, Lahdo, Parrot, Poku

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ve AZ Alkmaar, daha önce UEFA Kupası 3. turunda karşılaşmış ve İstanbul'da 3-3, Hollanda'da ise 2-2 berabere kalmışlardı. Deplasman golü avantajıyla tur atlayan AZ Alkmaar olmuştu. Hazırlık maçlarında da 2 kez karşılaşan takımlar, 2010'da AZ Alkmaar'ın 2-0, 2019'da ise Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sahadan ayrıldılar.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak. Uzun süre takımdan uzak kalacağı belirtilen Jayden Oosterwolde ve Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci de bu maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara yeni başlayan Cengiz Ünder'in ise Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Not: Ev sahibi takımda ise sol bek David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

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TRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarı
TRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarıTRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarı
TRT1 canlı izle! 7 Kasım 2024 Canlı yayın izle HD! FB, GS UEFA maçları nereden izlerim? TRT 1 frekans ayarı

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