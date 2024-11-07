Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Canlı Nereden İzlenir? Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Hangi Canlı Yayın Linkinde?

TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI
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MUHTEMEL 11'LER
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, De Wit, Clasie, Mijnans, Belic, Lahdo, Parrot, Poku
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ve AZ Alkmaar, daha önce UEFA Kupası 3. turunda karşılaşmış ve İstanbul'da 3-3, Hollanda'da ise 2-2 berabere kalmışlardı. Deplasman golü avantajıyla tur atlayan AZ Alkmaar olmuştu. Hazırlık maçlarında da 2 kez karşılaşan takımlar, 2010'da AZ Alkmaar'ın 2-0, 2019'da ise Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sahadan ayrıldılar.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak. Uzun süre takımdan uzak kalacağı belirtilen Jayden Oosterwolde ve Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci de bu maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara yeni başlayan Cengiz Ünder'in ise Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.
Not: Ev sahibi takımda ise sol bek David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.