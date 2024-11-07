Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Canlı Nereden İzlenir? Fenerbahçe AZ Alkmaar Maçı Hangi Canlı Yayın Linkinde?

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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkma yolunda önemli bir virajda. AZ Stadı'nda gerçekleşecek maç, saat 23.00'te başlayacak. İskoç hakem John Beaton'un yöneteceği bu zorlu mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fotoğraflar: AA Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Hollanda takımıyla oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılarak dengeleri korusa da, bu karşılaşmada 3 puanı almak için mücadele edecek. Grup aşamalarında 5 puanla 14. sırada bulunan Fenerbahçe, üst sıralara çıkmak için bu maçı kritik görüyor.