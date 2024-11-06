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Trabzonspor'da büyük şok! Yıldız oyuncu sakatlandı...

Trabzonspor Kulübü, kısa süre önce sahalara dönen Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:20
Trabzonspor’da büyük şok! Yıldız oyuncu sakatlandı...

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

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