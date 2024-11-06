Okan Buruk Avrupa Ligi hedefini açıkladı: Kupayı kazanmak

Bu sezon gösterdiği performansla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana ulaşan Galatasaray, 4'üncü hafta mücadelesinde Tottenham'ı ağırlayacak. İngiliz devini yenerek yoluna devam etmeyi hedefleyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez ile birlikte karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmak istediğini söyledi (REUTERS)

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

"Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil."

"Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

"Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak."

"Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

"Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız e erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar."

"Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Victor Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak."