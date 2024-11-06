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Okan Buruk Avrupa Ligi hedefini açıkladı: Kupayı kazanmak

Süper Lig'in lideri Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, hedefinin şampiyonluğa uzanmak olduğunu söyledi. Ayrıca Davinson Sanchez de transferine yönelik iddiaları yanıtladı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:15
Okan Buruk Avrupa Ligi hedefini açıkladı: Kupayı kazanmak

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Bu sezon gösterdiği performansla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puana ulaşan Galatasaray, 4'üncü hafta mücadelesinde Tottenham'ı ağırlayacak. İngiliz devini yenerek yoluna devam etmeyi hedefleyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez ile birlikte karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmak istediğini söyledi (REUTERS)Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmak istediğini söyledi (REUTERS)

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

"Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil."

"Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor."

"Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Lige ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak."

"Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız."

"Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız e erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar."

"Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Victor Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak."

Davinson Sanchez birçok takımın transfer listesinde (AA)Davinson Sanchez birçok takımın transfer listesinde (AA)

SANCHEZ'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez ise transferiyle ilgili iddialar hakkında konuştu. İşte Kolombiyalı yıldızın açıklamaları...

"Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Tottenham da agresif olacaktır. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Çok yüksek potansiyelli, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu maç dediğim gibi benim için özel bir maç. Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Takım arkadaşlarımı uyaracağım konu ciddiyet konusu olur."

Transfer haberleri spekülasyon. Hep çok konuşulur. Galatasaray'a odaklandım. Yazın da bu tip haberler vardı. İlgi olması güzel bir şey, bu iyi çalıştığımızı gösterir. Ligde iyiyiz, Avrupa'da da aynısını göstermek istiyoruz. İlgi olması, olmaması daha sonra geldiği zaman düşünülecek şeylerdir. Aklımla ve ruhumla şu an Galatasaray'dayım."

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