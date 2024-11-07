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Real Madrid'de Arda Güler isyanı! Taraftarlar çıldırdı

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu kez oynatılmadığı için gündem oldu. Son iki iç saha maçında Barcelona ve Milan'a toplam 7 gol yenerek kaybedilirken, milli yıldızımız bu maçlarda süre almadı. İşte İspanyol taraftarların Arda Güler isyanı...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:51 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:51
Real Madrid’de Arda Güler isyanı! Taraftarlar çıldırdı

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a 3-1 kaybetti. Barcelona'ya karşı evinde aldığı 4-0'lık yenilgi sonrası Milan'a da kaybetmeleri eleştiri oklarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye yönelmesine neden oldu.

Arda Güler ve Ancelotti. (REUTERS)Arda Güler ve Ancelotti. (REUTERS)
İtalyan hoca, eleştirilere maruz kalırken Arda Güler'e Milan maçında da şans vermemesi İspanyol taraftarları çileden çıkarttı.

Son iki La Liga maçında da kadroda olmasına rağmen oyuna dahi alınmayan Arda için taraftarlar sosyal medyada çağrıda bulundu.

Arda Güler. (REUTERS)Arda Güler. (REUTERS)

R.Madrid taraftarları, 175 gündür gol atamayan Jude Bellingham'ın oynaması, Arda Güler'in ise süre alamamasını eleştiriyor.

Futbolseverler sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, "Arda yedek kulübesini hak etmiyor. Real Madrid kötü oynarken Ancelotti'nin hala Arda Güler ve Endrick'i oynatmak istememesi üzücü. Arda, R.Madrid yerine Barça'ya gitmeliydi. Onu Flick'le hayal ediyorum" yorumlarında bulundular.

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