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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a 3-1 kaybetti. Barcelona'ya karşı evinde aldığı 4-0'lık yenilgi sonrası Milan'a da kaybetmeleri eleştiri oklarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye yönelmesine neden oldu.

Arda Güler ve Ancelotti. (REUTERS)

İtalyan hoca, eleştirilere maruz kalırken Arda Güler'e Milan maçında da şans vermemesi İspanyol taraftarları çileden çıkarttı. Son iki La Liga maçında da kadroda olmasına rağmen oyuna dahi alınmayan Arda için taraftarlar sosyal medyada çağrıda bulundu.