Galatasaray’ın yıldızına Barcelona kancası! Ödenecek rakamı duyurdular

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası çok konuşulacak bir ayrılık daha gerçekleşebilir.
Galatasaray iyi performansını sürdürüyor. (AA)
BARCELONA KANCASI
Son yıllarda eski performansından uzak olan Barcelona, Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta şaha kalktı. La Liga'da liderlik koltuğunda oturan La Liga ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 haftada topladığı 9 puanla 6. sırada bulunuyor.
Genç yıldızlarıyla küllerinden doğan Katalan ekibiyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick. (REUTERS)
HANSI FLICK YUNUS AKGÜN'Ü İSTİYOR
İspanyol basını, Barcelona'nın Yunus Akgün'e talip olduğunu yazdı. Haberde Yunus Akgün'ün İngiliz ekibi Leicester City'de de top koşturduğu belirtilirken, Barcelona'nın Arda Turan'dan sonra hiçbir Türk futbolcuyu transfer etmediği vurgulandı.