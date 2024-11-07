Galatasaray’ın yıldızına Barcelona kancası! Ödenecek rakamı duyurdular

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası çok konuşulacak bir ayrılık daha gerçekleşebilir.