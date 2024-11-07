Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! "Yanlıştan döndü"

KÖTÜ OYUN İYİ SONUÇ - OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş maça çok kötü başladı ve kötü de götürdü.
Gol dakikasına kadar Malmö o kadar etkili bir oyun oynadı ki kendi beceriksizliği mi yoksa atmak mı istemedi anlamadım.
Entererasn pozisyonlar kaçırdılar.
Maçın gidişatına bakıldığında Beşiktaş'ın hiç beklenmeyen bir anda golü geldi. Rafa Silva ve Semih ile defans arkasına koşu yapan bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş sanki İsveç'te oynuyor, Malmö de İstanbul'da oynuyor gibiydi. Çok değişik bir maç izledik dün akşam.
Tabii, Beşiktaş'ın kazanması inanılmaz avantajlı bir duruma getirdi. Paulista'nın oynaması defans tandemini çok sağlam bir hale getirdi. İkinci yarının son bölümünü saymazsak Beşiktaş oynamadan kazandı diyebilirim.
Rakip takım orta saha hakimiyetini ve takım düzenini inanılmaz uyguladı. ve Allah'tan son dakikada gelen gole kadar beceriksizlerdi.
Semih bu sezon ilk golünü kaydetti.
Forvette oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu gösterdi.
Kanatta oynarken bu etkinliğini gösteremediğini düşünüyorum.
Muçi de etkili isimlerden biriydi. 2 maçlık yenilginin ardından gelen galibiyet takımı tekrar ateşleyecektir diye düşünüyorum.
3 PUANDAN FAZLASI - MUSTAFA ÇULCU
Beşiktaş önde Semih'le başladı. Malmö, bir tarafta 10 kişilik Beşiktaş, diğer tarafta tek kişilik Semih'e karşı olmak üzere sanki iki takımla maç yapar gibiydi. Ne kadar yetenekli olursanız olun bu oyun ferdi spor değil. Takım oyunu olduğu unutulmamalı. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Beşiktaş sadece topla oynamada üstün. Yani pas, pas, pas. Şut yok, gol yok ve sonuç yok. Duvarı işaretlemişsin vida, dübel elinde ama matkap yok, delemiyorsun. Duvarı delmek için Rafa Silva odaklı futbol aklı ile oynamak ilk yarıda yeterli olmadı. İkinci yarıda başka bir Rafa Silva vardı. Müthiş oynadı, pozisyonlar oluşturdu. Bronckhorst'un 73'te Rashica ve Musrati hamlesinden 3 dakika sonra Muci ile moralleri yükselten gol geldi. Gol sonrası Beşiktaş daha öz güvenli, inançlı ve üretkendi. Bu dakikadan sonra Semih sahada ipini koparmış özgürlüğünü kazanmış gibi saldırgan arayan golü isteyen biri oluverdi. Bir başka oynamaya başladı verimli futbolunu golle süsledi.