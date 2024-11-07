Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! "Yanlıştan döndü"

Malmö kontratakla çabuk çoğalan aynı şekilde geriye gelebilen bir takım. Önde basıyorlar, iyi pres yapıyorlar. Tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Oyunu hiç bırakmadılar. Kaleci Mert 27 ve 72'de gösterdiği reflekslerle çok önemli kurtarışlar yaptı. Bu galibiyet bu dönemde Beşiktaş için üç puandan fazlasıydı, harika bir galibiyet geldi. Kutlarım. Alman hakem Jablonski 34 yaşında 2022 yılından bu yana FIFA hakemi sahada çok rahat ve disiplinli bir hakem. Basit temasları oynattı. Maça tempo kattı. Öyle ki suratına sert top gelen Rösler sakatlandı yerde kaldı, takım arkadaşları topu dışarı atmadı. Devamında Beşiktaşlılar da atmadı. Hakem de oyunu devam ettirdi. Malmö'nün 50'de penaltı beklediği Bolin ile Gedson mücadelesinde devam kararı ve 64'te Thelin'in şutunda Masuaku'nun kapalı sağ koluna gelen topta devam kararları doğruydu. 90+3'te Malmö'nün golünde gol pasını veren Christiansen'e kalkan ofsayt bayrağı hatalıydı, Rieks'in golü VAR'dan geldi. Hakemin tüm sarı kartları ve özellikle 69'da Paulista'ya gösterdiği sınırda olan sarı kart (border line) doğruydu. Başarılı bir yönetim gösterdi.

İLAÇ GİBİ GALİBİYET - SİNAN VARDAR Beşiktaş UEFA Avrupa ligi 4 hafta mücadelesinde Malmö takımını konuk etti. Maçının hafta arası ve erken saatte olması sebebiyle trübünlerde kısmen de olsa taraftar eksikti. Fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim bir forma bir takıma ancak bu kadar yakışabilir. İlk yarı boyunca vasatın altında bir oyun görüntüsü vardı. Beşiktaş genel olarak çok iyi bir oyun ortaya koyamadı ve rakip kaleyi sadece iki kere yoklayabildi. Bana göre ilk yarı boyunca Beşiktaş takımının en iyisi de Svensson'du. Rakipte klasik bir kuzey Avrupa takımı olarak alıştığımız futbolunu ortaya koymasa da, nadiren bulduğu pozisyonları Beşiktaş'ın sigortası Mert engelledi ve ilk yarı golsüz sonuçlandı. Beşiktaş ikinci yarıya daha istekli daha hırslı başlasa da bir türlü anlam veremediğim konular var. Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi Al-Musrati neden kulübede anlamıyorum. Bir diğer hayal kırıklığım Joao Mario. Bu kadar kariyerli bir futbolcunun oyuna katkısının olmaması beni hayrete düşürüyor. Hoca da sonunda farkına vardı herhalde ki oyundan aldı.

Çok açık bir şekilde görünüyor ki kanatlar olmadan Beşiktaş uçamıyor. Mesela hocanın aklına gelmiyor mu acaba Masuaku'yu önde Emirhan'ı arkasında oynatmak. Tüm bunlara rağmen Rafa klasını konuşturup olmayacak pozisyonlarda takımı ileriye taşıyor ve rakip savunmasında ciddi tehlike yaratıyor. Neyse ki Muçi tüm maç boyunca ortaya koyduğu vasat oyunu 76. dakikada golle affettirdi. Hemen arkasından 85. dakikada Beşiktaş'ın geleceği genç yetenek Semih azmi ve mücadelesi ile 2. golü kaydetti. Oyunun son dakikasında Beşiktaş kalesinde golü görse de hem hanesine 3 puan daha yazdırdı hemde üzerinde ki gri bulutları dağıttı. Bu galibiyet herkese ilaç gibi geldi. Yılan hikayesine dönen Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağı belli olsa da Beşiktaş oradan da 3 puan alıp Avrupa'da yoluna devam etse. Tebrikler BEŞİKTAŞ. Formanın hakkını verdiniz. Kalın sağlıcakla.

YANLIŞTAN DÖNÜNCE - TURGAY DEMİR Beşiktaş, Malmö karşısında ilk yarıda ne yaptığını bilemez bir haldeydi. Siyah-Beyazlı oyuncular adeta ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. Bunun temel sebebi alışık olduğumuz üzere teknik patron Giovanni'nin yanlış oyuncu seçimleri ve komik taktiğiydi. Yanlış oyuncu seçiminin başında Joe Mario geliyor. Hangi yeteneğini, kim, nerede görmüş de her hafta bir şekilde kadroda yer alıyor anlamadım gitti!.. 40 takımım olsa bu haliyle birinde oynatmam… Rakip Malmö ve fizik gücü dışında pek bir özelliği yok. İki stoperi de 1.90'lık, kalesinde de bir zamanlar Ankaragücü forması da giyen ve neredeyse tüm transferlerini bedelsiz yapmak durumunda kalan vasat bir kaleci olan Friedrich var. Böyle bir rakibe karşı yapmanız gereken ilk şey ön tarafta çabuk oyuncuları bir arada kullanıp ayağa oynamaktır. Giovanni tam tersini yaptı; iki dev stoperin arasında, gökdelenlerin yanındaki gecekondu gibi kalan Semih'e yüksek ortalar göndererek gol aradı! Akıl tutulması!..

