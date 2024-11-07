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Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! "Yanlıştan döndü"

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Malmö'yü ağırlayan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken Semih Kılıçsoy ve Giovanni van Bronckhorst hakkında flaş ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:48 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 10:48
Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

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KÖTÜ OYUN İYİ SONUÇ - OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş maça çok kötü başladı ve kötü de götürdü.
Gol dakikasına kadar Malmö o kadar etkili bir oyun oynadı ki kendi beceriksizliği mi yoksa atmak mı istemedi anlamadım.
Entererasn pozisyonlar kaçırdılar.
Maçın gidişatına bakıldığında Beşiktaş'ın hiç beklenmeyen bir anda golü geldi. Rafa Silva ve Semih ile defans arkasına koşu yapan bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş sanki İsveç'te oynuyor, Malmö de İstanbul'da oynuyor gibiydi. Çok değişik bir maç izledik dün akşam.


Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

Tabii, Beşiktaş'ın kazanması inanılmaz avantajlı bir duruma getirdi. Paulista'nın oynaması defans tandemini çok sağlam bir hale getirdi. İkinci yarının son bölümünü saymazsak Beşiktaş oynamadan kazandı diyebilirim.
Rakip takım orta saha hakimiyetini ve takım düzenini inanılmaz uyguladı. ve Allah'tan son dakikada gelen gole kadar beceriksizlerdi.
Semih bu sezon ilk golünü kaydetti.
Forvette oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu gösterdi.
Kanatta oynarken bu etkinliğini gösteremediğini düşünüyorum.
Muçi de etkili isimlerden biriydi. 2 maçlık yenilginin ardından gelen galibiyet takımı tekrar ateşleyecektir diye düşünüyorum.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

3 PUANDAN FAZLASI - MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş önde Semih'le başladı. Malmö, bir tarafta 10 kişilik Beşiktaş, diğer tarafta tek kişilik Semih'e karşı olmak üzere sanki iki takımla maç yapar gibiydi. Ne kadar yetenekli olursanız olun bu oyun ferdi spor değil. Takım oyunu olduğu unutulmamalı. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Beşiktaş sadece topla oynamada üstün. Yani pas, pas, pas. Şut yok, gol yok ve sonuç yok. Duvarı işaretlemişsin vida, dübel elinde ama matkap yok, delemiyorsun. Duvarı delmek için Rafa Silva odaklı futbol aklı ile oynamak ilk yarıda yeterli olmadı. İkinci yarıda başka bir Rafa Silva vardı. Müthiş oynadı, pozisyonlar oluşturdu. Bronckhorst'un 73'te Rashica ve Musrati hamlesinden 3 dakika sonra Muci ile moralleri yükselten gol geldi. Gol sonrası Beşiktaş daha öz güvenli, inançlı ve üretkendi. Bu dakikadan sonra Semih sahada ipini koparmış özgürlüğünü kazanmış gibi saldırgan arayan golü isteyen biri oluverdi. Bir başka oynamaya başladı verimli futbolunu golle süsledi.


Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

Malmö kontratakla çabuk çoğalan aynı şekilde geriye gelebilen bir takım. Önde basıyorlar, iyi pres yapıyorlar. Tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Oyunu hiç bırakmadılar. Kaleci Mert 27 ve 72'de gösterdiği reflekslerle çok önemli kurtarışlar yaptı. Bu galibiyet bu dönemde Beşiktaş için üç puandan fazlasıydı, harika bir galibiyet geldi. Kutlarım. Alman hakem Jablonski 34 yaşında 2022 yılından bu yana FIFA hakemi sahada çok rahat ve disiplinli bir hakem. Basit temasları oynattı. Maça tempo kattı. Öyle ki suratına sert top gelen Rösler sakatlandı yerde kaldı, takım arkadaşları topu dışarı atmadı. Devamında Beşiktaşlılar da atmadı. Hakem de oyunu devam ettirdi. Malmö'nün 50'de penaltı beklediği Bolin ile Gedson mücadelesinde devam kararı ve 64'te Thelin'in şutunda Masuaku'nun kapalı sağ koluna gelen topta devam kararları doğruydu. 90+3'te Malmö'nün golünde gol pasını veren Christiansen'e kalkan ofsayt bayrağı hatalıydı, Rieks'in golü VAR'dan geldi. Hakemin tüm sarı kartları ve özellikle 69'da Paulista'ya gösterdiği sınırda olan sarı kart (border line) doğruydu. Başarılı bir yönetim gösterdi.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

İLAÇ GİBİ GALİBİYET - SİNAN VARDAR

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi 4 hafta mücadelesinde Malmö takımını konuk etti. Maçının hafta arası ve erken saatte olması sebebiyle trübünlerde kısmen de olsa taraftar eksikti. Fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim bir forma bir takıma ancak bu kadar yakışabilir. İlk yarı boyunca vasatın altında bir oyun görüntüsü vardı. Beşiktaş genel olarak çok iyi bir oyun ortaya koyamadı ve rakip kaleyi sadece iki kere yoklayabildi. Bana göre ilk yarı boyunca Beşiktaş takımının en iyisi de Svensson'du. Rakipte klasik bir kuzey Avrupa takımı olarak alıştığımız futbolunu ortaya koymasa da, nadiren bulduğu pozisyonları Beşiktaş'ın sigortası Mert engelledi ve ilk yarı golsüz sonuçlandı. Beşiktaş ikinci yarıya daha istekli daha hırslı başlasa da bir türlü anlam veremediğim konular var. Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi Al-Musrati neden kulübede anlamıyorum. Bir diğer hayal kırıklığım Joao Mario. Bu kadar kariyerli bir futbolcunun oyuna katkısının olmaması beni hayrete düşürüyor. Hoca da sonunda farkına vardı herhalde ki oyundan aldı.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

Çok açık bir şekilde görünüyor ki kanatlar olmadan Beşiktaş uçamıyor. Mesela hocanın aklına gelmiyor mu acaba Masuaku'yu önde Emirhan'ı arkasında oynatmak. Tüm bunlara rağmen Rafa klasını konuşturup olmayacak pozisyonlarda takımı ileriye taşıyor ve rakip savunmasında ciddi tehlike yaratıyor. Neyse ki Muçi tüm maç boyunca ortaya koyduğu vasat oyunu 76. dakikada golle affettirdi. Hemen arkasından 85. dakikada Beşiktaş'ın geleceği genç yetenek Semih azmi ve mücadelesi ile 2. golü kaydetti. Oyunun son dakikasında Beşiktaş kalesinde golü görse de hem hanesine 3 puan daha yazdırdı hemde üzerinde ki gri bulutları dağıttı. Bu galibiyet herkese ilaç gibi geldi. Yılan hikayesine dönen Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağı belli olsa da Beşiktaş oradan da 3 puan alıp Avrupa'da yoluna devam etse. Tebrikler BEŞİKTAŞ. Formanın hakkını verdiniz. Kalın sağlıcakla.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

YANLIŞTAN DÖNÜNCE - TURGAY DEMİR

Beşiktaş, Malmö karşısında ilk yarıda ne yaptığını bilemez bir haldeydi. Siyah-Beyazlı oyuncular adeta ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. Bunun temel sebebi alışık olduğumuz üzere teknik patron Giovanni'nin yanlış oyuncu seçimleri ve komik taktiğiydi. Yanlış oyuncu seçiminin başında Joe Mario geliyor. Hangi yeteneğini, kim, nerede görmüş de her hafta bir şekilde kadroda yer alıyor anlamadım gitti!.. 40 takımım olsa bu haliyle birinde oynatmam… Rakip Malmö ve fizik gücü dışında pek bir özelliği yok. İki stoperi de 1.90'lık, kalesinde de bir zamanlar Ankaragücü forması da giyen ve neredeyse tüm transferlerini bedelsiz yapmak durumunda kalan vasat bir kaleci olan Friedrich var. Böyle bir rakibe karşı yapmanız gereken ilk şey ön tarafta çabuk oyuncuları bir arada kullanıp ayağa oynamaktır. Giovanni tam tersini yaptı; iki dev stoperin arasında, gökdelenlerin yanındaki gecekondu gibi kalan Semih'e yüksek ortalar göndererek gol aradı! Akıl tutulması!..


Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

Nasıl olduysa, daha doğrusu devre arasında neler yaşandıysa ikinci yarıda ilk kez oyuna doğru müdahaleler yaptı Giovanni ve Rashica'yı öne alarak çabuk oyuncuları (Rafa, Muçi, Semih, Rashica) birbirine yaklaştırdı. Hemen ardından gol geldi zaten. Uzun ve yüksek orta yapan Joe'nun yerine giren Rashica ilk atağında sıfıra inip arkaya çıkardı ve Muçi golü attı. Ardından haftalardır çizgiye mahkum edilen Semih tam istediği topu aldı, kale karşısındaydı, sola çekti, sağa döndü ve sonra sola vurdu… Golü atarken, "Ben çizgilerin değil bu bölgenin adamıyım" diye haykırdı adeta!.. duyan olur mu acaba!? Giovanni Van Bronckhorst'un bu maçtan alacağı çok ders var ama alır mı bilmem. Şu zayıf takıma Beşiktaş beş atıp üç saymalıydı. Koca ilk yarı boşa gitmeseydi öyle de olurdu.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

RAFA SİLVA TAKIMI İNANDIRDI - ALİ GÜLTİKEN

Büyük takımlar için iç saha maçlarındaki kayıplardan sonrası test dönemleri haline gelir. Bu süreçte takımın vereceği reaksiyon çok önemlidir. Güçlü takımlar, buralardan dönebilen takımlardır. Beşiktaş, Malmö karşısında verdiği reaksiyonla kalitesini ortaya koydu. Baskıyı yönetebilmek kolay değildir. Burada da lider oyuncu karakterleri öne çıkar. Paulista'nın geriye dönmüş olması çok önemliydi, farkını ortaya koydu. Muçi, son haftalarda çok önemli işlere imza atıyor. Üst üste maçlarda attığı goller hem kendisine hem de Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor. Kendi güveninin gelişmesiyle beraber Beşiktaş'ta oyunu da geliştiriyor.


Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

Rafa Silva muazzam bir futbolcu. Dün akşam golle buluşmasa da oyunu Beşiktaş adına yine belli bir noktaya taşıyan isim oldu. Onun hareketlenmesi, oyun liderliği takım arkadaşlarını ve Beşiktaş taraftarını bu maçın kazanılacağına inandırdı. Bu konuda sahada yalnız değildi. Semih çok iyi bir akşam yaşadı ve yaşattı. Attığı gol alkışı hak ediyor ama bu bir yana esas önemli olan 'Semih merkez santrfor oynar mı?' tartışmalarına verdiği cevap oldu. 'Ben hem merkez santrfor oynarım hem de çevremdekileri oynatırım' mesajını dün akşam genç oyuncudan aldık. Tüm bunların yanında Rashica ve Musrati'nin de geri dönmüş olmaları Beşiktaş'ta taşları yeniden yerine oturtmuş gibi görünüyor. Çarklar daha rahat işlemeye başladı. Avrupa maçları her zaman daha zordur. Bu tür zor dönemlerde bu maçların altından kalkmak önemlidir. Beşiktaş kazanırken yalnızca maçı değil, tekrar güvenini de kazanarak yoluna devam etti.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

SEMİH YERİNDE KENDİNİ BULDU - ÖMER ÜRÜNDÜL

İlk iki maçını kaybeden Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 3 puana dün de Malmö karşısında bir 3 puan daha ekleyince kendisine play-off için önemli bir şans elde etti. İlk devre Beşiktaş tedbirliydi, Malmö ise tipik bir deplasman stratejisiyle kontrollü anlayışını benimsiyordu. Beşiktaş'tan bu yarıda organize hiçbir atak çıkmadı ama hırslı, korakor bir mücadele görünüyordu. Çok net pozisyonun olmadığı devre golsüz noktalandı. İkinci yarı başladıktan sonra Malmö, Beşiktaş'ı gözüne kestirmiş ki ilk yarıdaki kompakt futbolunu bırakıp ofansif oyuna yönlendi. Bu tabloda karşılıklı orta sahalar kolay geçilip net pozisyonlar gündeme geldi. Onlar çok önemli 3 pozisyon harcadılar. Beşiktaş da 2 tane kaçırdı ama sonunda golü atan taraf oldu. Golle iyice morallendiler, sonra ikinci gol geldi. Malmö farkı 1'e indirmesine rağmen bitime 1 dakika kalmasıyla sıkıntı yaratmadı.


Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

Semih, son derece hırslıydı. Gerçek yerine geçince bunu değerlendirmek istediği her halinden belliydi. Ama takımın ofansif organizasyonunun yetersiz oluşu, ileri 3'lünün uyumlu olmayışı Semih'i de mecburen bireyselliğe itiyordu. Güzel bir golle hem maçı hem de geceyi bitirdi. Gecenin yıldızı Svensson'du. Skorda denge varken %100'lük golü önlerken ilk golün de asistini yaptı. Beşiktaş'ta iki ciddi problem var. Dün 2-3 klas hareket yapsa da Rafa'da ciddi fiziksel düşüş gözüküyordu. Sakatlık geçiren İmmobile de fizik açıdan son derece yetersiz. Semih, dün gece kendisinden son derece çok daha kaliteli bir isim olmasına rağmen İmmobile'ye göre son derece mobil oynuyor.

Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü

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Spor yazarları Beşiktaş - Malmö maçını yorumladı! Yanlıştan döndü
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