Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i sallamaya devam ediyor! En iyi oyuncu seçildi

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performasıyla Portekizlileri adeta mest ediyor.



Kerem, Portekiz Süper Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave maçının ilk yarısında hat trick yapmıştı. (REUTERS)



Ligdeki teknik direktörler arasında yapılan oylamada, Benficalı futbolcu oyların yüzde 29.06'sını aldı ve birinci oldu. Viktor Gyökeres (Sporting Lizbon) yüzde 27.35 ile ikinci sırayı alırken, yüzde 23.93 oyda kalan Samu Aghehowa (Porto) ise üçüncü oldu.



Milli futbolcu, Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 3 asiste imza attı. Kerem'in tüm kulvarlarda ise 10 maçta 8 gol, 3 asisti bulunuyor.