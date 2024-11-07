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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'i sallamaya devam ediyor! En iyi oyuncu seçildi

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i sallamaya devam ediyor. Daha önce Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en iyi forveti seçilen Kerem Aktürkoğlu, bu kez aynı dönemler için Portekiz Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 15:43 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 15:43
Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i sallamaya devam ediyor! En iyi oyuncu seçildi

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Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performasıyla Portekizlileri adeta mest ediyor.

Kerem, Portekiz Süper Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave maçının ilk yarısında hat trick yapmıştı. (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave maçının ilk yarısında hat trick yapmıştı. (REUTERS)

Ligdeki teknik direktörler arasında yapılan oylamada, Benficalı futbolcu oyların yüzde 29.06'sını aldı ve birinci oldu. Viktor Gyökeres (Sporting Lizbon) yüzde 27.35 ile ikinci sırayı alırken, yüzde 23.93 oyda kalan Samu Aghehowa (Porto) ise üçüncü oldu.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 3 asiste imza attı. Kerem'in tüm kulvarlarda ise 10 maçta 8 gol, 3 asisti bulunuyor.

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