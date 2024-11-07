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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin büyük talihsizliği!

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz temsilcisindeki ikinci döneminde verimli olamadı. Süper Lig'de sezonun 11 haftası geride kalırken Nwakaeme 3 ayrı sakatlık yaşadı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:50 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:50
Trabzonspor’da Nwakaeme’nin büyük talihsizliği!

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Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 haftalık periyotta 3 ayrı sakatlık yaşadı.

Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nwakaeme, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde adeta sakatlıklarla boğuşuyor.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz temsilcisindeki ikinci döneminde verimli olamadı.

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