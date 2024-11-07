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Trabzonspor maçı sonrası Jose Mourinho'ya PFDK'dan ceza!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı hareketler ve söylediği sözler nedeniyle cezaya çarptırıldı. Portekizli çalıştırıcı 1 maç ceza aldı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:35 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:35
Trabzonspor maçı sonrası Jose Mourinho’ya PFDK’dan ceza!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini duyurdu.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bahse konu ifadelerin sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı nitelikte ve TFF'nin saygınlığını zedeleyici, Türk futbolunun değerini düşürmeye yönelik, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca takdiren 900.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar erilmştir."

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da 650 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

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