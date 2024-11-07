Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle temas halinde. Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Norwich City'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz.

Borja Sainz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) SARA İLE YAKINLAŞTILAR

Sarı-Kırmızılılar'da scout ekibinin genç yıldızın transferini gündeme getirdiği ve teknik heyetin de bu oyuncuya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray, Gabriel Sara transferi sonrasında Norwich City ile ilişkilerini daha da iyi seviyeye taşıdı. Sara için İngiliz ekibine 18 milyon Euro ödeme yapan Aslan, bu transferi sonuçlandırmak için bir hayli istekli.