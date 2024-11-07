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Galatasaray Norwich City'nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!

Devre arası kanat takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar bir dönem Giresunspor formasını giyen Borja Sainz’ı transfer etmek için harekete geçti.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:00
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle temas halinde. Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Norwich City'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz.

Borja Sainz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Borja Sainz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SARA İLE YAKINLAŞTILAR
Sarı-Kırmızılılar'da scout ekibinin genç yıldızın transferini gündeme getirdiği ve teknik heyetin de bu oyuncuya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray, Gabriel Sara transferi sonrasında Norwich City ile ilişkilerini daha da iyi seviyeye taşıdı. Sara için İngiliz ekibine 18 milyon Euro ödeme yapan Aslan, bu transferi sonuçlandırmak için bir hayli istekli.

Borja Sainz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Borja Sainz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GİRESUN'DA FORMA GİYDİ
Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Sainz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken genç yıldız, 16 karşılaşmada 12 gol atarken 2 de asist yaptı. Borja Sainz, ülkemizde daha önce Giresunspor forması giymişti. Karadeniz ekibiyle 34 maçta görev alan İspanyol futbolcu, 10 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçirmişti.

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