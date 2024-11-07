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Galatasaray'ın Tottenham maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve ilk 3 maçından 7 puan çıkaran Galatasaray, 4'üncü haftada Tottenham'ı ağırlıyor. Sarı kırmzılılar, İngiliz devini de devirerek hem iç sahada bir galibiyet daha almak hem de zorlu rakibine karşı kalitesini ispatlayarak Avrupa'da ses getirmek amacında. Ayrıca ülke puanı da yine çok önemli bir nokta. Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Tottenham maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:33
Galatasaray’ın Tottenham maçı ilk 11’i belli oldu

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Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Young Boys'a play-off turunda elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Lig usulünde ilk defa düzenlenen organizasyonda 3 maça çıkan Cimbom, PAOK ve Elfsborg'u yenip Rigas ile deplasmanda berabere kalmıştı.

Sarı kırmızılıların bu akşamki rakibi ise Tottenham. Londra temsilcisini yenerek yoluna devam etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencilerini tribünde binlerce taraftar destekliyor. Galatasaray - Tottenham maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Galatasaray - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - Tottenham maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Icardi, Metens, Yunus, Sara, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper

TOTTENHAM:

Lawrence Visser son olarak Ferencvaros - Kızılyıldız maçını yönetti (EPA)Lawrence Visser son olarak Ferencvaros - Kızılyıldız maçını yönetti (EPA)

DÜDÜK WISSER'DE

Galatasaray'ın Tottenham ile karşılaştığı mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapıyor. Yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Simon Bourdeaud'hui.

VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Jan Boterberg oturuyor.

Galatasaray son UEFA Avrupa Ligi maçında Elfsborg'u 4-3 yendi (İHA)Galatasaray son UEFA Avrupa Ligi maçında Elfsborg'u 4-3 yendi (İHA)

GALATASARAY'IN SON YENİLGİSİ YOUNG BOYS'A

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak ve 2 kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılı ekip 27 Ağustos'ta Young Boys'a 1-0 yenilerek elendiği Şampiyonlar Ligi'nin ardından çıktığı lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Okan Buruk ve öğrencileri Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 ve Avrupa Ligi'nde Rigas ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray bir sonraki maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (İHA)Galatasaray bir sonraki maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak (İHA)

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Tottenham karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarının yarısını tamamlamış oldu. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar ve Malmö ile deplasmanda karşılaşıp Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak. Amsterdam'daki Ajax mücadelesiyle de grup mücadelelerine nokta koyacak.

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