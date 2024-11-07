Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Young Boys'a play-off turunda elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı. Lig usulünde ilk defa düzenlenen organizasyonda 3 maça çıkan Cimbom, PAOK ve Elfsborg'u yenip Rigas ile deplasmanda berabere kalmıştı.
Sarı kırmızılıların bu akşamki rakibi ise Tottenham. Londra temsilcisini yenerek yoluna devam etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencilerini tribünde binlerce taraftar destekliyor. Galatasaray - Tottenham maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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