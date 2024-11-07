Galatasaray son UEFA Avrupa Ligi maçında Elfsborg'u 4-3 yendi (İHA)

GALATASARAY'IN SON YENİLGİSİ YOUNG BOYS'A

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak ve 2 kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılı ekip 27 Ağustos'ta Young Boys'a 1-0 yenilerek elendiği Şampiyonlar Ligi'nin ardından çıktığı lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Okan Buruk ve öğrencileri Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 ve Avrupa Ligi'nde Rigas ile 2-2 berabere kaldı.