Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe, NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Onuralp, anlaşma kapsamında 2024/25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Bayern Münih'te geçirecek.



Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim (1999, 1.98, G-F) ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih'te geçirecek."