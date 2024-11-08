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Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe, NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını açıkladı. Onuralp, anlaşma kapsamında 2024/25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Bayern Münih'te geçirecek.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:02 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:02
Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko’da!

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Fenerbahçe, NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Onuralp, anlaşma kapsamında 2024/25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Bayern Münih'te geçirecek.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim (1999, 1.98, G-F) ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih'te geçirecek."

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