Şampiyonnlar Ligi’nde 4. hafta sona erdi

Bu sezon hiçbir temsilcimizin katılmadığı ancak tüm heyecanın devam ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, milli yıldızımızın attığı golle Arsenal'i devirirken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ise Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;