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Şampiyonnlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi

UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birbirinden iddialı 18 takımın sahada olduğu gecede milli yıldızlarımız da sahnedeydi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 02:07 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 02:07
Şampiyonnlar Ligi’nde 4. hafta sona erdi

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Bu sezon hiçbir temsilcimizin katılmadığı ancak tüm heyecanın devam ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, milli yıldızımızın attığı golle Arsenal'i devirirken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ise Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

  • Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1
  • Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0
  • Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
  • Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0
  • Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3
  • Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5
  • Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2
  • Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2.

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