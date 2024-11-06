Jose Mourinho neden basın toplantısına çıkmadı? İşte sebebi...

"JOSE MOURİNHO NEDEN BASIN TOPLANTISINDA YOK?" Zeki Murat Göle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyledi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok." "Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar 'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur." "Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe 'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz."

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı (AA)



ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇ"



"AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç."



"Mourinho, Manchester United maçı için Amrabat'tan bilgi aldığını söylemişti. Aynı şey bu maçta da oldu mu? Örneğin Dusan Tadic'ten Alkmaar için bilgi aldı mı?"



Zeki Murat Göle: "Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki."