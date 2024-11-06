SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho neden basın toplantısına çıkmadı? İşte sebebi...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de basın toplantısına Zeki Murat Göle çıktı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho katılmadı. Bu durum pek çok kişi tarafından merak edildi ve Göle nedenini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 19:57 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 19:57
Jose Mourinho neden basın toplantısına çıkmadı? İşte sebebi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı laicvertlilerde basın toplantısına katılan isim Zeki Murat Göle oldu ve Jose Mourinho'nun neden basın karşısına çıkmadığı sorusuna yanıt verdi.

Jose Mourinho Trabzonspor maçını 3-2 kazandı (AA)Jose Mourinho Trabzonspor maçını 3-2 kazandı (AA)

"JOSE MOURİNHO NEDEN BASIN TOPLANTISINDA YOK?"

Zeki Murat Göle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyledi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok."

"Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur."

"Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz."

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı (AA)Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı (AA)

ZOR VE ÖNEMLİ BİR MAÇ"

"AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç."

"Mourinho, Manchester United maçı için Amrabat'tan bilgi aldığını söylemişti. Aynı şey bu maçta da oldu mu? Örneğin Dusan Tadic'ten Alkmaar için bilgi aldı mı?"

Zeki Murat Göle: "Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki."

Fenerbahçe AZ Alkmaar ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe AZ Alkmaar ile karşılaşacak (AA)

"BU DOĞRU OLMAZ"

"Sol bekte bir sıkıntı vardı. Manchester United maçına benzer bir kadro olabilir mi?"

Zeki Murat Göle: "Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. Tabii ki eksiklikler etkiliyor ama bir şekilde çözüm bulunuyor."

Jose Mourinho'nun yokluğunda görev dağılımı nasıl olarak saha kenarında?

"Ben yönlendirmeyeceğim. Yardımcı antrenör olarak devam edeceğim. Hocamızın yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Beşiktaş - Malmö | CANLI
Trump kazandı Harris’in milyarderleri ve Hollywood kaybetti! Elon Musk’a kabinede görev
Beşiktaş tribünlerinden İsrail’e tepki!
Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...
Kayyum kararı sonrası güvenlik güçlerine taşla saldırı: 8 ilde 140 şüpheli yakalandı!
İngiliz devi transferde Victor Osimhen için büyük oynuyor!
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar
Bağcılar’da annesini öldürüp kafasını kesmişti! İşte Ali Sayan’ın mahkemedeki son sözleri
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı
Başkan Erdoğan TDT liderlerine özel hatıra parayı hediye etti: Dilde, fikirde, işte birlik
Piyasalarda Donald Trump etkisi! Kamala Harris’i devirdi rekor geldi... Altın, dolar euro son durum | FED faiz kararı ne yönde olacak?
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ortak alfabe mesajı: Ortak geleceğe adım atmanın nişanesidir!
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
SON DAKİKA