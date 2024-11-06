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Süper Lig'de flaş anlaşma! Galatasaray ve Fenerbahçe el sıkıştı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, tartışmalı pozisyonların değerlendirmesi hususunda yabancı hakemler konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:14 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:14
Süper Lig’de flaş anlaşma! Galatasaray ve Fenerbahçe el sıkıştı

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Yapılan anlaşma gereği iki yabancı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirecek ve bu değerlendirme kamuoyu ile paylaşılacak.

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İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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