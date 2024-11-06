Inter ile Arsenal Guiseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktıkları 3 maçta da gol yemeyen iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdn fileleri havalandırması sonrasında İtalyan temsilcisi oldu.