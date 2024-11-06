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Hakan attı 3 puan geldi! Inter Arsenal'i 1-0 yendi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i ağırlayan Inter, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Milano temsilcisi milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galip ayrılırken 3 puanı da haneisne yazdırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 23:01 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 01:06
Hakan attı 3 puan geldi! Inter Arsenal’i 1-0 yendi

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Inter ile Arsenal Guiseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktıkları 3 maçta da gol yemeyen iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdn fileleri havalandırması sonrasında İtalyan temsilcisi oldu.

Hakan Çalhanoğlu penaltıdan golünü attı (REUTERS)Hakan Çalhanoğlu penaltıdan golünü attı (REUTERS)

GOL

Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle Inter'i Arsenal karşısında öne geçirdi.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Young Boys maçında oynamamıştı (AA)Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Young Boys maçında oynamamıştı (AA)

HAKAN ÇALHANOĞLU ATTI

Inter ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadelede gol perdesini Hakan Çalhanoğlu açtı. Milli yıldızın duran topu sonrasında İtalyanlar penaltı kazandı. Hakan topun başına geldi ve Raya'yı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Deneyimli orta saha bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez ağları sarstı.

Puanını 10'a yükselten Inter bir sonraki hafta yine evinde oynayacak ve RB Leipzig'i ağırlayacak. 7 puanda kalan Arsenal ise Manchester City'e 4 gol atan Sporting Lizbon'a konuk olacak.

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