Inter ile Arsenal Guiseppe Meazza'da kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce çıktıkları 3 maçta da gol yemeyen iki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdn fileleri havalandırması sonrasında İtalyan temsilcisi oldu.
Hakan Çalhanoğlu penaltıdan golünü attı (REUTERS)
GOL
Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle Inter'i Arsenal karşısında öne geçirdi.
Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Young Boys maçında oynamamıştı (AA)
HAKAN ÇALHANOĞLU ATTI
Inter ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği mücadelede gol perdesini Hakan Çalhanoğlu açtı. Milli yıldızın duran topu sonrasında İtalyanlar penaltı kazandı. Hakan topun başına geldi ve Raya'yı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Deneyimli orta saha bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez ağları sarstı.
Puanını 10'a yükselten Inter bir sonraki hafta yine evinde oynayacak ve RB Leipzig'i ağırlayacak. 7 puanda kalan Arsenal ise Manchester City'e 4 gol atan Sporting Lizbon'a konuk olacak.