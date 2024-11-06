Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip oldu! Dev takas gündemde

Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından 3'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, liderlik unvanını korumakta kararlı. Sarı kırmıızlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde de Tottenham ile karşılaşacak ve rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırarak yoluna devam etmek amacında.
Diğer yandan transferle ilgili en hareketli takımların başında gelen Galatasaray'da flaş bir takas iddiası çok ses getirecek gibi görünüyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse Cimbom'un eski yıldızı yeniden parçalı formayı giyecek.
Victor Osimhen birçok takımın transfer listesinde (AA)
TRANSFERİN GÖZDESİ OLDULAR
Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Galatasaray'da pek çok oyuncu Avrupa'nın önemli takımlarını da peşinden sürüklüyor. Başta Victor Osimhen olmak üzere Mauro Icardi, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün istim üzerindeki isimler olarak göze çarpıyor.
Nijeryalı golcü haricindeki tüm isimlerden Aslan'ın yüksek bonservis elde etme olasılığı var.
Gabriel Sara asistleri ile ön plana çıktı
DEV TAKAS İDDİASI!
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Sara için daha önce Real Sociedad iddiaları İspanyol basınında yer almıştı. Şimdi ise Sevilla'nın sambacı yıldız talip olduğu öne sürüldü.
Endülüs ekibinin bonservis bedelini düşürmek için sarı kırmızılılara eski futbolcusu Marcao'yu önereceği iddia edildi.
İşte o haber...
Gabriel Sara İspanyol takımlarının listesinde (OB)