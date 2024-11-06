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Ciro Immobile yoksa Semih Kılıçsoy var! Yıldız golcü siftahı yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlı ekibe zorlu randevuda 3 puanı getiren isimler Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy oldu. Genç golcü bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:46 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:46
Ciro Immobile yoksa Semih Kılıçsoy var! Yıldız golcü siftahı yaptı

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lyon'u 1-0 ile devirdikten sonra Malmö'yü de 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Kartal, maçın ilk anından itibaren üstün oynadığı mücadelenin ardından gözünü Maccabi karşılaşmasına çevirdi.

Semih Kılıçsoy bu sezon ilk golünü attı (AA)Semih Kılıçsoy bu sezon ilk golünü attı (AA)

SEMİH AÇILIŞI YAPTI

Bu sezon Ciro Immobile'nin yedeği olarak görev yapan ve zaman zaman da sol kanatta oynayan Semih Kılıçsoy, İtalyan yıldızın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de şans buldu. 1-0 önde olan takımı için 84'te ağları havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı.

Yıldız golcü daha önce 4 asist yapma başarısı göstermişti.

Semih Kılıçsoy kendisini forvet olarak gördüğünü söyledi (REUTERS)Semih Kılıçsoy kendisini forvet olarak gördüğünü söyledi (REUTERS)

"GÜCÜM DOĞUŞTAN"

Karşılaşma sonrasında konuşan Semih Kılıçsoy; "Kazanmak isityorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım. Güç için ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu." dedi.

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