Ciro Immobile yoksa Semih Kılıçsoy var! Yıldız golcü siftahı yaptı

Bu sezon Ciro Immobile 'nin yedeği olarak görev yapan ve zaman zaman da sol kanatta oynayan Semih Kılıçsoy , İtalyan yıldızın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de şans buldu. 1-0 önde olan takımı için 84'te ağları havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı.

Semih Kılıçsoy kendisini forvet olarak gördüğünü söyledi (REUTERS)

"GÜCÜM DOĞUŞTAN"

Karşılaşma sonrasında konuşan Semih Kılıçsoy; "Kazanmak isityorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım. Güç için ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu." dedi.