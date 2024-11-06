Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu! Yıldızlar yazılmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın güçlü ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın güçlü ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
DJIKU VE KAHVECİ KADRODA YOK
Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Djiku ile İrfan Can Kahveci kadroya dahil edilmedi. Mourinho, savunmada bu eksikliği nasıl gidereceği konusunda titiz bir hazırlık yaptı. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için büyük bir motivasyonla Hollanda'ya hareket etti.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin
Savunma: Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek
Orta Saha: İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş
Hücum: Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Genç Oyuncular: Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı
Bu kritik mücadele yarın TSİ 23.00'de Hollandalılar oynanacak.