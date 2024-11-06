Fenerbahçe’den ses getirecek hamle! Talisca’yı gözüne kestirdi

Son dakikada gelen Trabzonspor galibiyetiyle büyük moral bulan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kenetlenmiş durumda. Sarı- Lacivertli yönetim bu önemli hedefe ulaşmak için ara transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapma kararı aldı.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Bir süredir Al Nassr'da sorunlar yaşayan ve hakkında takımdan ayrılacağına yönelik birçok haber çıkan Brezilyalı yıldızın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz hafta hem Talisca hem de Suudi kulübüyle temasa geçerek transferde ilk adımı attığı belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı sıkıntı yaşatsa da Maximin transferine benzer bir kiralama formülüyle transferin bitme ihtimalinin olabileceği konuşuluyor.