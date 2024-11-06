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Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi! En son Beşiktaş'ı yenmişti

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:11
Kasımpaşa’da Sami Uğurlu dönemi sona erdi! En son Beşiktaş’ı yenmişti

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Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşılaşan Kasımpaşa, rakibini deplasmanda 3-1 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Lacivert beyazlılarda Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Sami Uğurlu'nun Alanyaspor'a imza atacağı öne sürüldü (AA)Sami Uğurlu'nun Alanyaspor'a imza atacağı öne sürüldü (AA)

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu'nun, Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor'a imza atacağı öne sürüldü.

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