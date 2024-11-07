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7 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe vs AZ Alkmaar maç yayını netleşti. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Hollandalı rakibi AZ Alkmaar karşısında puan arayacak olan Fenerbahçe için kritik gün bugün! Karşılaşmayı takip edecek olan taraftarlar saat ve kanal araştırmalarına başladı. Peki, Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı saat kaçta? FB AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte maça ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) FENERBAHÇE - AZ ALKMAAR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacak Fenerbahçe sahaya bu kez Teknik Direktör Jose Mourinho olmadan çıkacak. 7 Kasım Perşembe günü AZ Stadı'nda saatler 23.00'ü gösterdiğinde başlayacak olan maçta John Beaton düdük çalacak. Futbol tarihinde 3. kez kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı TRT 1 ekranından şifresiz canlı izlenebilecek. Kritik mücadelede Oosterwolde, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kadroda olmayacak.