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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe'nin Az Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hakemi İskoç John Beaton olurken, Galatasaray'ın sahasında Tottenham ile oynayacağı maçı ise Belçikalı Lawrence Wisser yönetecek.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:20
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

ASLAN'A BELÇİKALI HAKEM

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.

Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

John Beaton, Beşiktaş - Frankfurt maçını da yönetmişti. (AA)John Beaton, Beşiktaş - Frankfurt maçını da yönetmişti. (AA)

FENER'E İSKOÇ DÜDÜK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maçta İskoç hakem John Beaton düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, AFAS Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak.

Calum Scott'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Andrew Dallas VAR ve Portekizli Tiago Martins AVAR görevini üstlenecek.

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