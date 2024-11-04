Trabzonspor’da kongre tarihi açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu.
Bordo mavililer ilk olarak 21-22 Kasım'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde kongreye gidecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına;
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1. GÜN (21 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım 2024)
1. Yoklama ve Açılış,
2. Genel Kurul Divan Başkanlığı'nın oluşması ve oylanması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
4. Gündemin Genel Kurul'a sunulması,
5. Kulübün ve bağlı şirketlerin sportif faaliyetleri, idari ve mali raporlarının ayrı ayrı okunup görüşülmesi,
6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun idari ve mali bakımdan sulh ve ibrasının oylanarak karara bağlanması,
8. Kulübün ve bağlı şirketlerin gelecek dönem için hazırlanan konsolide bütçelerinin okunup, görüşülmesi, oylanarak karara bağlanması, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. Dilek ve temenniler.
2. GÜN (22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Aralık 2024, Saat 09.00–16.00)
10. Başkan ve başkan adaylarının konuşması,
11. Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin, Denetim, Disiplin, Sicil, Kurulları başkanları ile asıl ve yedek üyelerinin seçimleri,
12. Kapanış."