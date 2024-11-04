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Trabzonspor'da kongre tarihi açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu. Bordo mavililer ilk olarak 21-22 Kasım'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde kongreye gidecek.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:30
Trabzonspor’da kongre tarihi açıklandı!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul tarihi belli oldu.

Bordo mavililer ilk olarak 21-22 Kasım'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde kongreye gidecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 10.00'da yapılmasına;

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. GÜN (21 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım 2024)

1.⁠ ⁠Yoklama ve Açılış,

2.⁠ ⁠Genel Kurul Divan Başkanlığı'nın oluşması ve oylanması,

3.⁠ ⁠Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

4.⁠ ⁠Gündemin Genel Kurul'a sunulması,

5.⁠ ⁠Kulübün ve bağlı şirketlerin sportif faaliyetleri, idari ve mali raporlarının ayrı ayrı okunup görüşülmesi,

6.⁠ ⁠Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

7.⁠ ⁠Yönetim Kurulu'nun idari ve mali bakımdan sulh ve ibrasının oylanarak karara bağlanması,

8.⁠ ⁠Kulübün ve bağlı şirketlerin gelecek dönem için hazırlanan konsolide bütçelerinin okunup, görüşülmesi, oylanarak karara bağlanması, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

9.⁠ ⁠Dilek ve temenniler.

2. GÜN (22 Kasım 2024, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Aralık 2024, Saat 09.00–16.00)

10.⁠ ⁠Başkan ve başkan adaylarının konuşması,

11.⁠ ⁠Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin, Denetim, Disiplin, Sicil, Kurulları başkanları ile asıl ve yedek üyelerinin seçimleri,

12.⁠ ⁠Kapanış."

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