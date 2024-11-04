Championship ekibi ocak ayı için Elias Jelert’i gözüne kestirdi!

Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Derbide Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez geçer not almıştı. Antrenman performansı da yükselen Jelert, önümüzdeki süreçte daha fazla forma şansı bulabilir. Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncu beklentilerin altında kalmıştı. Jelert, Cimbom'la 5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. Şu ana kadar vasatı aşamayan genç ismin etkisiz oyunu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla birlikte tüm futbolseverleri çok şaşırtmıştı.