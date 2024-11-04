UEFA’dan Aral Şimşir’e Filistin soruşturması!

UEFA, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlattı.



"ÖZGÜR FİLİSTİN, UMARIM ÖLÜRSÜNÜZ"



Aral Şimşir'in hakkındaki disiplin soruşturmasının nedeni ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim'de oynanan Maccabi Tel Aviv maçı. İsrail ekibinin yetkililerinin, söz konusu maçta Aral Şimşir'in oyuncularına, "Özgür Filistin, umarım ölürsünüz" şeklinde bağırdığını öne sürdüğü belirtildi.

Aral Şimşir. (AA)



Türkiye U21 Takımı'nın formasını da giyen Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.