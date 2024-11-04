UEFA’dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul’da oynanmayacak

UEFA'DAN SKANDAL KARAR Ancak UEFA'dan konuyla ilgili şoke eden bir karar geldi. Buna göre Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul 'da oynanmayacak.

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul 'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel (AA)

"TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER"

İsrail basınında karşılaşmanın tarafsız sahada oynanabileceği iddiaları üzerine Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."