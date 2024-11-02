Victor Osimhen’den transfer mesajı! Dünya devleri için en ideal tercih

Bu sezonun en spekteküler transferine imza atan Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralamıştı. Dünyada ses getiren bu transfer sonrasında yıldız futbolcu gösterdiği performansla adından yeniden söz ettirmeyi başarmıştı.
Bu sezonun en spekteküler transferine imza atan Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralamıştı. Dünyada ses getiren bu transfer sonrasında yıldız futbolcu gösterdiği performansla adından yeniden söz ettirmeyi başarmıştı.
8 GOLDE ADI VAR
Galatasaray'ın dünayca ünlü golcüsü Victor Osimhen, yeni takımında çıktığı 7 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı. 4 de gol pası verdi. Ayrıca kendisine yazılmayan goller de vardı. Üstelik bu katkıyı sadece 483 dakika gibi kısıtlı bir sürede verdi.
ADINI YENİDEN DUYURDU
Napoli'den ayrılma süreci öncesinde kadro dışı kalan ve İtalyan devi ile hiçbir maça çıkmayan Victor Osimhen için yazın yapılan teklifler karşılıksız kalmıştı. 25 yaşındaki golcü, Serie A temsilcisinde oynamadığı sürenin acısını adeta İstanbul'da çıkararak herkese büyük bir ders vermeyi başardı. Bu durum kendisini de Avrupa'nın dev takımları için yeniden ideal bir pozisyona getirdi.
ADA'DA GÜNDEM VICTOR OSIMHEN
Galatasaray'da attığı goller ve yaptığı asistlerle manşetlere taşınan Victor Osimhen için Arsenal ve Chelsea gibi santrfor rotasyonu konusunda sıkıntılar yaşayan takımlara mesaj gönderdiği iletildi.
Ada basını iki Londra temsilcisi için forvet konusunda Nijeryalı forvetin en ideal tercih konumunda bulunduğunu belirtirken transfer bedelinin 75 milyon euro olabileceğinin altı çizdi.
EVRA İSYAN ETMİŞTİ
Daha önce Manchester United'da forma giyen eski futbolcu Patrice Evra, Arsenal hakkında bitirici bir forvete sahip olmadıklarını dile getirerek; "Galatasaray, Osimhen'i alabiliyor. Peki, Arsenal neden alamıyor? Ivan Toney'i alabilirsin ama o da Suudi Arabistan'a gidiyor. Arsenal'da bitirici bir golcü yok. Bukayo Saka kanat oyuncusu olarak iyi, ama o bir 9 numara değil. Arsenal'da sadece Saka skora katkı sağlıyor. Manchester United'da oynarken, Tevez, Ronaldo, Rooney ve Berbatov gibi 4 golcümüz vardı. Arsenal'ın tek bir bitirici oyuncusu bile yok." değerlendirmesinde bulundu.
İşte o haberlerden biri;
Haberlerde ayrıca PSG, Chelsea ve Arsenal'in daha önce Nijeryalı yıldızla anlaşma sağladığı ancak Napoli engeline takıldığına da vurgu yapıldı.