İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayarak beşinci yıldızı göğsüne takmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Tottenham maçına çevrildi. Sarı kırmıızlılar evinde ağırlayacağı Londra temsilcisini de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isterken bu kulvardaki iddiasını da güçlendirmek amacında.

Galatasaray'ın Tottenham karşısında da çifr forvetle mücadele etmesi bekleniyor (AA) OKAN BURUK OYUNCULARINI HAZIRLIYOR Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetle birlikte moral bulurken oyuncularını da zorlu randevu öncesinde en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Rakibin eksik yönleri kadar kendilerinin de güçlü yanlarını alan deneyimli çalıştırıcı, coşkulu bir futbol ortaya koymak ve galibiyetle sahadan ayrılabilmek adına mesai harcıyor. Son maçlardaki çiftl forvet taktiğinden vazgeçilmeyecek gibi gözüküyor.