Üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayarak beşinci yıldızı göğsüne takmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Tottenham maçına çevrildi.
Sarı kırmıızlılar evinde ağırlayacağı Londra temsilcisini de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek isterken bu kulvardaki iddiasını da güçlendirmek amacında.
Galatasaray'ın Tottenham karşısında da çifr forvetle mücadele etmesi bekleniyor (AA)
OKAN BURUK OYUNCULARINI HAZIRLIYOR
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetle birlikte moral bulurken oyuncularını da zorlu randevu öncesinde en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.
Rakibin eksik yönleri kadar kendilerinin de güçlü yanlarını alan deneyimli çalıştırıcı, coşkulu bir futbol ortaya koymak ve galibiyetle sahadan ayrılabilmek adına mesai harcıyor.
Son maçlardaki çiftl forvet taktiğinden vazgeçilmeyecek gibi gözüküyor.
Radu Draguşin, Tottenham'ın en önemli oyuncuları arasında (REUTERS)
TOTTENHAM ZORDA
Sarı kırmızılıların İngiliz ekibine karşı oynayacağı mücadele öncesinde konuk takımın durumu belirsiz birçok oyuncu bulunuyor.
Micky van de Ven, Christian Romero, Timo Werner, Djed Spence ve Heung-min Son'un durumu henüz belli değil. Teknik direktör Ange Postecoglou, Güney Koreli yıldızın hafta sonunda oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetişeceğini umduğunu açıkladı.
Diğer oyuncularla ilgili olarak net bir gelişme yok. Aynı isimlerin Galatasaray müsabakasında da forma giymeme ihtimali bulunuyor.