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UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza! İşte kaçıracağı maç

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaştığı mücadelede kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası açıklandı. Buna göre UEFA, Portekizli çalıştırıcıya 1 maç ceza verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:50 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 17:59
UEFA’dan Jose Mourinho’ya ceza! İşte kaçıracağı maç

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski kulübü Manchester United karşısında çıktığı maçta gördüğü kırmızı kartla birlikte oyun dışı kalmıştı. Karşılaşmanın ardından UEFA, kararını açıkladı.

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UEFA Disiplin Kurulu, İngiliz devine karşı maçtan atılan deneyimli çalıştırıcıya 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanına gidecek Kanarya'da Mourinho kulübedeki yerini alamayacak.

Cezası Hollanda temsilcisi karşısındaki maçla birlikte bitecek ve Sparta Prag ile oynanacak karşılaşmada takımının başında olacak.

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