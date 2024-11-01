Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu dönem! Yıldız futbolcular ayrılabilir

Bu sezon uzun süredir beklediği şampiyonluğu kazanmak ve mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapmak adına gayet gösteriyor.
Sarı lacivertli ekip eksik maçını da tamamlayarak ezeli rakibi Galatasaray ile olan farkı 5'e indirmenin hesaplarını yapıyor. Ardından da sezonun devamında da ilk sırayı alarak özlemine son verebilmeyi arzu ediyor.
Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı Fenerbahçe'de şok etkisi yaratmıştı (AA)
TRANSFER GİRİŞİMLERİ BAŞLIYOR
Sezonun ilk yarısında eksik gördüğü bölgeleri takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim önceliğini sol beke verdi. Hem Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması hem de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanması hesapları bozmuştu.
Sarı lacivertliler, sol bek konusunda gerekli adımları atarak bu mevkiye transfer yapacak.
Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınması gündeme gelebilir (AA)
BÜYÜK TEHLİKE VAR
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan birçok yıldız oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Hem kiralık olarak forma giyen isimler hem de mevcut oyuncuların ayrılmaları halinde neredeyse 11'in yarısını yenilemek gerekebilir.
Kanarya'nın gol yükünü üstlenen Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sözleşmeleri yazın sonaerecek. İlerleyen yaşları nedeniyle yola devam edilecek mi yoksa ayrılık mı yaşanacak sorusunun yanıtı verilecek. Ayrıca yine yıldız isimlerden İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için birçok talip var. İki oyuncunun durumu da netleştirilmek isteniyor. Şu ana kadar imza atmadılar. Eğer gideceklerse para kazandıracakları tek dönem kış transferi olacak. Aksi takdirde bedelsiz ayrılmaları gündeme gelecek.
Filip Kostic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin gibi kiralık futbolcular da yine haziran ayıyla birlikte kulüplerine dönecek. 3 ismin takımları ile görüşülebilir. Zira Faslı orta saha için Jose Mourinho'nun istekli olduğu dile getiriliyor.
Serdar Aziz ile yola devam edilmesi beklenmezken Ertuğrul Çetin'in durumuna Portekizli çalıştırıcı karar verecek.