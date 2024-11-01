Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu dönem! Yıldız futbolcular ayrılabilir

Bu sezon uzun süredir beklediği şampiyonluğu kazanmak ve mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapmak adına gayet gösteriyor.

Sarı lacivertli ekip eksik maçını da tamamlayarak ezeli rakibi Galatasaray ile olan farkı 5'e indirmenin hesaplarını yapıyor. Ardından da sezonun devamında da ilk sırayı alarak özlemine son verebilmeyi arzu ediyor.