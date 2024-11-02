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Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! Ocak ayında kiralık gidecek

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve rakiplerine karşı önemli bir avantaj da elde eden Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların göndereceği ilk isim de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 17:28 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 17:29
Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu! Ocak ayında kiralık gidecek

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Üst üste elde ettiği iki şampiyonluğun ardından gözünü üçüncüye çeviren ve beşinci yıldızı yakasına takmak isteyen Galatasaray'da Ocak ayı hareketliliği başladı.

Sarı kırmızılı ekip kadrosuna katacağı isimler kadar göndereceği oyuncuları da belirlemeye çalışıyor. Gidecek futbolculardan biri belli oldu.

Yusuf Demir 6 milyon euroya transfer olmuştu (AA)Yusuf Demir 6 milyon euroya transfer olmuştu (AA)

YUSUF DEMİR YOLCU

Galatasaray'ın 2 sezon önce Rapid Wien'den kadrosuna 6 milyon euro bonservisle kattığı Yusuf Demir için sezon başında gelen teklifler kabul edilmemişti. Genç oyuncu takımda kaldı ancak bu kez de istediği süreyi bulmakta zorlandı. Gelinen noktada ise bileti kesildi.

Milliyet'in haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk, Yusuf yerine daha fazla katkı alabileceği bir ismi kadrosuna katabilmek amacında. Bunun için de kiralık gönderilmesine sıcak bakıyor. Ayrıca daha fazla oynayıp tecrübelenmesi sağlanacak.

Yusuf Demir Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı (AA)Yusuf Demir Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı (AA)

36 DAKİKA OYNADI

Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen ve bir dönem Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir bu sezon sadece 3 maçta oynayabildi. 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de sadece 36 dakika süre bulurken tüm karşılaşmalara sonradan girdi.

Yusuf'un eğer talibi çıkarsa Süper Lig'e kiralanması bekleniyor.

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