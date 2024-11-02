Sarı kırmızılı ekip kadrosuna katacağı isimler kadar göndereceği oyuncuları da belirlemeye çalışıyor. Gidecek futbolculardan biri belli oldu.

Üst üste elde ettiği iki şampiyonluğun ardından gözünü üçüncüye çeviren ve beşinci yıldızı yakasına takmak isteyen Galatasaray 'da Ocak ayı hareketliliği başladı.

Yusuf Demir 6 milyon euroya transfer olmuştu (AA)

YUSUF DEMİR YOLCU

Galatasaray'ın 2 sezon önce Rapid Wien'den kadrosuna 6 milyon euro bonservisle kattığı Yusuf Demir için sezon başında gelen teklifler kabul edilmemişti. Genç oyuncu takımda kaldı ancak bu kez de istediği süreyi bulmakta zorlandı. Gelinen noktada ise bileti kesildi.

Milliyet'in haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk, Yusuf yerine daha fazla katkı alabileceği bir ismi kadrosuna katabilmek amacında. Bunun için de kiralık gönderilmesine sıcak bakıyor. Ayrıca daha fazla oynayıp tecrübelenmesi sağlanacak.