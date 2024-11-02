Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

Ailesini ülkesine gönderen Uruguaylı file bekçisi, bunu sarı-kırmızılılara iletti. Muslera'nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu.

Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

MUSLERA NEDEN SİTEM ETTİ?



Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti.