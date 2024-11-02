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Muslera kararını bildirdi! Galatasaray'da bir devrin sonu mu?

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın bir sezon daha Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Uruguaylı eldivenin kararını yönetime bildirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 15:38 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 15:38
Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

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2011'de Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera'nın bu sezon sonunda kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen tecrübeli kalecinin, sezon sonunda nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

KARARINI BİLDİRDİ

Bir senelik kontrat yapılmasına rağmen 38 yaşındaki eldivenin devam edebileceği tahmin ediliyordu.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

Ailesini ülkesine gönderen Uruguaylı file bekçisi, bunu sarı-kırmızılılara iletti. Muslera'nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

Milliyet'in haberine göre; Uruguay'da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'yı satın alan Fernando Muslera'nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

MUSLERA NEDEN SİTEM ETTİ?

Beşiktaş derbisinin ardından, kariyeriyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevap veren Fernando Muslera, bu konuda kesin bir yanıt vermemişti.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

Uruguaylı file bekçisi, "Şu an çok mutluyum. Her oynadığım maçta, bu formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Bazı sohbetlerin özel tutulması gerekiyor" demişti. Başarılı kalecinin, "özel sohbet" olarak söylediği konunun ne olduğu, değişik yorumlara yol açmıştı.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

Bilindiği gibi Teknik Direktör Okan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" diye konuşmuştu.

Muslera kararını bildirdi! Galatasaray’da bir devrin sonu mu?

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