Fenerbahçe’nin defansı sınıfı geçti: Savunma istatistikleri fark yaratıyor!

Fener son iki maçında Manchester United ve Bodrumspor önünde geçmiş döneme göre daha olumlu bir futbol sergilese de teknik direktör Jose Mourinho 'nun performansı tam olarak kimseyi tatmin etmedi. Özellikle Portekizli hoca yönetiminde ortaya konan hücum performansı taraftarlardan ciddi eleştiriler alıyor.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ETKİSİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak Mourinho'nun işin savunma kısmındaki etkisi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 9 maçta kalesinde ortalama 0.66 gol beklentisi görerek çok özel bir istatistiğe imza attı. Sarı-Lacivertliler bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Sıralamada Beşiktaş 0.89 ile ikinci sırada bulunurken, lider Galatasaray'ın ise 1.24 ile 7. olması dikkatleri çekti. Fenerbahçe kalesinde gol beklentisi oranında Avrupa'nın devlerini de daha şimdiden sollamayı başardı.