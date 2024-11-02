Ernest Muçi gol sayısını 3'e yükseltti (AA)

ERNEST MUCI'DEN BİR GOL DAHA

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Polonya'dan transfer ettiği Ernest Muçi, Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa ağlarını da sarstı.

Polonyalı futbolcu Antalyapor karşısında yaşadığı golle birlikte sayısını 3'e çıkardı. Ayrıca Konyaspor mücadelesinde de bir asiste imza atmıştı.

23 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de bir asisti var.