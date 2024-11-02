Beşiktaş, Galatasaray derbisi sonrasında çıktığı Kasımpaşa mücadlesinden de puansız ayrıldı. Siyah beyazlı ekip rakibine 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında yaşananlar...
Beşiktaş, Galatasaray derbisi sonrasında çıktığı Kasımpaşa mücadlesinden de puansız ayrıldı. Siyah beyazlı ekip rakibine 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında yaşananlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.
41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada sağ kanatta Mamadou Fall'ın topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Claudio Winck, sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Nuno da Costa'nın pasında penaltı noktası üzerinde Antonin Barak'ın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.
65. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva'nın pasında sol kanatta topla buluşan Onur Bulut'un içeri çevirdiği pozisyonda penaltı noktası sağından Cher Ndour'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan sekip kornere çıktı.
70. dakikada Arthur Masuaku'nun kaptırdığı topta araya giren Mamadou Fall, sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Onur Bulut kafa vuruşunu yapamadı ve meşin yuvarlak Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un solundan ağlara gitti. 1-2
88. dakikada Josip Brekalo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Claudio Winck ceza sahasına girip yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası sağında Mamadou Fall'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3
90+2. dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken Nuno da Costa'nın müdahalesiyle Felix Uduokhai yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ikinci sarı karttan Costa'ya kırmızı kart gösterdi.
MERT GÜNOK FORMASINA KAVUŞTU
Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan kaleci Mert Günok, Kasımpaşa karşısında maça 11'de başladı. Tecrübeli eldiven, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt ve Olympique Lyon müsabakalarının yanı sıra Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisinde de sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
ERNEST MUCI'DEN BİR GOL DAHA
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Polonya'dan transfer ettiği Ernest Muçi, Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa ağlarını da sarstı.
Polonyalı futbolcu Antalyapor karşısında yaşadığı golle birlikte sayısını 3'e çıkardı. Ayrıca Konyaspor mücadelesinde de bir asiste imza atmıştı.
23 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de bir asisti var.
IMMOBİLE DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Ciro Immobile şoku yaşandı. İtalyan golcü ağrıları nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.
Yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girdi.
EMİRHAN TOPÇU CEZALI
Kartal'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu, kart sınırında çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Barak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Emirhan, Başakşehir maçında forma giyemeyecek..