Süper Lig'de şiddetle puana ihtiyacı olan Bodrum FK ile Alanyaspor kozlarını Muğla'da paylaştı.
İki takımın kıran kırana mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi.
Tarafla bu skorla birer puanla sahadan ayrıldı.
Bodrum FK puanını 11'e, Alanyaspor ise 10'a yükseltti.
Bodrum FK ile Alanyaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı (DHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Lopes'in sert vuruşunu kaleci Gökhan uzanarak müdahale etti, top kornere çıktı.
21'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Seferi'nin sert vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.
22'nci dakikada Bodrum FK'da Ege'nin ceza sahasına yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 bitti.
50'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
62'nci dakikada Mohammed'in rakibine tabanla müdahalesiyle hakem Ali Şansalan, Mohammed'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Şansalan, kartın rengini kırmızıya çevirdi.