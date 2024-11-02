Sarı kırmızılılar zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek ve bu kulvarda iddiasını sürdürebilmek amacında. Diğer yandan aslan'ın yıldızları için birçok takım deveye girdi.

Son 2 şampiyonluğunun ardından gözünü üçüncüye diken ve beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray , bu haftayı bay geçecek ve hafta içinde Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Gabriel Sara da transferin gözdesi (AA)

TALİP YAĞIYOR

Galatasaray'ın bu sezon ön plana çıkan isimleri için Avrupa'nın pek çok takımı sıraya girdi. Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Nelsson için yoğun bir ilgi söz konusu.

Ayrıca Yunus Akgün belki de kariyerinde çok önemli bir noktaya evrilecekken bir anda devleri peşine takmayı başardı.