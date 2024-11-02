Son 2 şampiyonluğunun ardından gözünü üçüncüye diken ve beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, bu haftayı bay geçecek ve hafta içinde Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek ve bu kulvarda iddiasını sürdürebilmek amacında. Diğer yandan aslan'ın yıldızları için birçok takım deveye girdi.
Gabriel Sara da transferin gözdesi (AA)
TALİP YAĞIYOR
Galatasaray'ın bu sezon ön plana çıkan isimleri için Avrupa'nın pek çok takımı sıraya girdi. Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Nelsson için yoğun bir ilgi söz konusu.
Ayrıca Yunus Akgün belki de kariyerinde çok önemli bir noktaya evrilecekken bir anda devleri peşine takmayı başardı.
Yunus Akgün'e birçok takım talip (AA)
BUNDESLIGA'DAN DA İSTİYORLAR
Real Sociedad'ın Gabriel Sara ile birlikte kadrosuna katmak istediği Yunus Akgün için Bundesliga temsilcisi Freiburg da devreye girdi. Alman basınında yer alan habere göre Ahmetcan Kaplan'ın forma giydiği Ajax ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün top koşturduğu Benfica da yıldız ismin peşinde.
Haberde Yunus Akgün'ün son haftalarda önemli bir gelişim gösterdiği ve bu nedenle oluşan ilginin de normal olduğu dile getirildi.