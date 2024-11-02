SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızına Bundesliga'dan talip! 2 kulüp daha istiyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa'nın gözdesi olmuş durumda. Ocak ayında başlayacak devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen sarı kırmızılıların bir yıldızı için Bundesliga ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 19:08 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 19:10
Galatasaray’ın yıldızına Bundesliga’dan talip! 2 kulüp daha istiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son 2 şampiyonluğunun ardından gözünü üçüncüye diken ve beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, bu haftayı bay geçecek ve hafta içinde Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek ve bu kulvarda iddiasını sürdürebilmek amacında. Diğer yandan aslan'ın yıldızları için birçok takım deveye girdi.

Gabriel Sara da transferin gözdesi (AA)Gabriel Sara da transferin gözdesi (AA)

TALİP YAĞIYOR

Galatasaray'ın bu sezon ön plana çıkan isimleri için Avrupa'nın pek çok takımı sıraya girdi. Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Nelsson için yoğun bir ilgi söz konusu.

Ayrıca Yunus Akgün belki de kariyerinde çok önemli bir noktaya evrilecekken bir anda devleri peşine takmayı başardı.

Yunus Akgün'e birçok takım talip (AA)Yunus Akgün'e birçok takım talip (AA)

BUNDESLIGA'DAN DA İSTİYORLAR

Real Sociedad'ın Gabriel Sara ile birlikte kadrosuna katmak istediği Yunus Akgün için Bundesliga temsilcisi Freiburg da devreye girdi. Alman basınında yer alan habere göre Ahmetcan Kaplan'ın forma giydiği Ajax ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün top koşturduğu Benfica da yıldız ismin peşinde.

Haberde Yunus Akgün'ün son haftalarda önemli bir gelişim gösterdiği ve bu nedenle oluşan ilginin de normal olduğu dile getirildi.

İşte o haber;

Yunus Akgün'ün transfer iddiası Alman basınında (Fussball Transfers)Yunus Akgün'ün transfer iddiası Alman basınında (Fussball Transfers)

Galatasarayda ilk yolcu belli oldu! Ocak ayında kiralık gidecekGalatasarayda ilk yolcu belli oldu! Ocak ayında kiralık gidecek
Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! Ocak ayında kiralık gidecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Baba Arif Güran’dan tutuklu Enes Güran’a mide bulandıran nashit: Kendini dik yap, dik tut
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
İspanya’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Valensiya’da 2 bin kişi kayıp! Araçlarda cesetler var
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz
Rekor geldi! Ticaret Bakanı Bolat, Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı | İsrail’le 1 dolarlık ticaret bile yapılmadı
SON DAKİKA