Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrasında namağlu unvanını kaybeden ve aradaki farkın 8'e yükselmesine engel olamayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Kartal, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak yeniden farkın yeniden 5 olmasını sağlamak ve yola kayıpsız devam edebilmek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Onur, Semih, Uduokhai, Muçi, Masuaku, Rafa, Emirhan, Ndour, Gedson
Kasımpaşa:
Zorbay Küçük bu sezon Süper Lig'de 6, toplamda ise 10 maça çıktı. 31 sarı kart, 1 çift sarı karttan kırmızı kart ve 2 direkt kımızı kart gösterdi (AA)
ZORBAY KÜÇÜK YÖNETİYOR
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalıyor. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş üstleniyor.
Dördüncü hakem Burak Pakkan. Abdullah Buğra Taşkın VAR'da, Deniz Caner Özaral ise AVAR'da oturuyor.