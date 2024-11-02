Büyük karşılaşmaya dakikalar kala "Beşiktaş - Kasımpaşa saat kaçta, nereden izlenir?" soruları araştırılıyor. Maçı kim yönetecek, ilk 11'de hangi isimler bulunuyor, yardımcı hakemler kimler? Bu sorular da merak edilenler arasında yerini alıyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı (AA)

Beşiktaş - Kasımpaşa Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçları başlıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşma Zorbay Küçük hakemliğinde yönetilecek. Yardımcı hakemler ise Serkan Çimen, Samet Çavuş ve Burak Pakkan olacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı (AA)

Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista Forma Giyecek mi?

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista'nın sağlık durumları düzeldi. Üç oyuncunun tedavi süreçlerinin tamamlandığı ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında forma giyebileceği söyleniyor. Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok'un durumu maç öncesi netlik kazanmadı. Bu üç oyuncunun Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı (AA)

Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı İlk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ilk olası 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Semih ve Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo ve Nuno da Costa.



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Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı Güncel Skor

Zorlu deplasmanda Kasımpaşa'nın yıldız ismi Winck hem asist hem de gol atarak bir ilke imza attı. Winck takımına beraberliği getirirken, Aytaç Kara ve Mamdou Fall'ın golleri Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren isimler oldu.