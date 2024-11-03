Eyüp’ün inadı inat! Eyüpspor Hatayspor 2-0 MAÇ SONUCU

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, yakaladığı çıkışla dikkat çekmeye devam ediyor. Haftaya 16 puanla başlayan Arda Turan ve öğrencileri bir engeli daha aştı.

Karşılaşmada goller Mame Thiam'dan geldi.