Eyüp’ün inadı inat! Eyüpspor Hatayspor 2-0 MAÇ SONUCU

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, yakaladığı çıkışla dikkat çekmeye devam ediyor. Haftaya 16 puanla başlayan Arda Turan ve öğrencileri bir engeli daha aştı.
Karşılaşmada goller Mame Thiam'dan geldi.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, yakaladığı çıkışla dikkat çekmeye devam ediyor. Haftaya 16 puanla başlayan Arda Turan ve öğrencileri bir engeli daha aştı.
Karşılaşmada goller Mame Thiam'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
11. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Ahmed Kutucu, sol kenarda buluştuğu meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Altıpasın soluna iyi hareketlenen Thiam, tek vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
20. dakikada Atakaş Hatayspor'da sağdan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Rivas, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Pedro'ya yerden çevirdi. Pedro, topu kontrol ettikten sonra sağına çekerek ceza sahasına girdi ve yerden köşeye sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol sonrasında Eyüpspor tarafı yoğun itirazda bulundu. VAR hakemi, 21. dakikada hakemi pozisyonu incelemesi için çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, gol kararını iptal etti.
Aynı dakikada itirazlarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sarı kart gördü. İtirazını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
60. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Atakaş Hatayspor savunmasının hatasında önde baskıyla topu kazanan Ahmed Kutucu'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Erce'nin ayağından seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpas önünde topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
79. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı sağ kenarda kontrol ettikten sonra yay üzerinde Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed'in bekletmeden pasında kaleyi cepheden gören noktadan Ampem'in sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top yandan auta çıktı.