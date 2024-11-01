Beşiktaş’tan Ocak ayı harekatı! 2 bomba birden patlayacak

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Bu sezon çok arzuladığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında çıktığı Galatasaray deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor sonrasıdna sarı kırmızılılar karşısında da galibiyet alamayarak derbilerde kötü bir başlangıca imza attı. Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kara Kartal, rakibini yenerke yeni bir sayfa açmak ve 3 puanla yola devam etmek amacında. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da oyuncularını daha önce Galatasaray ile berabere kalan rakipleri hakkında sık sık uyarıyor.

Beşiktaş son maçında Galatasaray'a 2-1 yenildi (AA) TAKVİYE BEKLENİYOR Beşiktaş bu sezon kadrosunu önemli isimlerle donatsa da zorlu maratonların başlamasının ardından birçok eksiğin olduğu ortaya çıktı. Transfer döneminin de sona ermesinden dolayı istenen katkı yapılamadı. Yönetim ve teknik heyet bu sefer işi sıkı tutarak devre arasına hazırlanıyor. Gündemdeki mevkilerden biri sol bek. Diğeri ise sağ açık. Hedefte İtalya var.