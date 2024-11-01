Beşiktaş’tan Ocak ayı harekatı! 2 bomba birden patlayacak

Bu sezon çok arzuladığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında çıktığı Galatasaray deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor sonrasıdna sarı kırmızılılar karşısında da galibiyet alamayarak derbilerde kötü bir başlangıca imza attı.
Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kara Kartal, rakibini yenerke yeni bir sayfa açmak ve 3 puanla yola devam etmek amacında. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da oyuncularını daha önce Galatasaray ile berabere kalan rakipleri hakkında sık sık uyarıyor.
Beşiktaş son maçında Galatasaray'a 2-1 yenildi (AA)
TAKVİYE BEKLENİYOR
Beşiktaş bu sezon kadrosunu önemli isimlerle donatsa da zorlu maratonların başlamasının ardından birçok eksiğin olduğu ortaya çıktı. Transfer döneminin de sona ermesinden dolayı istenen katkı yapılamadı.
Yönetim ve teknik heyet bu sefer işi sıkı tutarak devre arasına hazırlanıyor. Gündemdeki mevkilerden biri sol bek. Diğeri ise sağ açık. Hedefte İtalya var.
Domenico Berardi ve Riccardo Calafiori (AP)
ADAYLAR BELİRLENDİ
Siyah beyazlı ekipte Ocak ayı için yapılacak transferler konusunda ilk sıra belli oldu. Sol bek için daha önce de görüşme yapılan ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmaya çok yaklaştığı fakat Roma engeline takıldığı Nicola Zalewski yine listeye eklendi.
Sağ kanatta ise bu sezon sadece 89 dakika forma giyen Domenico Berardi var. Serie B'de oyanmak istemeyen deneyimli oyuncu için kulübüy Sassuolo ile görüşülecek.
30 yaşındaki hücumcunun yeniden kendini Avrupa futboluna tanıtması ve milli takımda sürekli yer alması için bu teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.
İtalyan basını da iki oyuncunun transferine geniş yer ayırdı.
İşte o haber;
Beşiktaş'ın Domenico Berardi ve Nicolo Zalewski'yi istediği yönündeki haberler İtalyan medyasında yer aldı (Sassuolo News)