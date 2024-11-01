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Galatasaray'ın yeni transferi ayrılığın eşiğinde! La Liga devi talip

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 puan toplayarak iddiasını göstermeyi başardı. Sarı kırmızılıların gösterdiği performans birçok Avrupa devini de harekete geçirdi. Cimbom'un yüksek bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcuya İspanya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 19:28 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 19:30
Galatasaray’ın yeni transferi ayrılığın eşiğinde! La Liga devi talip

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Bu sezon ki performansı ile hem 3. kez üst üste şampiyonluğu elde etmek hem de beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, doludizgin bir yükselişle yolculuğunu sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar bu haftayı bay geçtikten sonra da UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile evinde karşılaşacak. Londra temsilcisini yenerek puanını 10'a yükseltmeyi hedefleyen Aslan'ın yıldızına talipler artıyor.

Davinson Sanchez birçok Avrupa kulübünü peşinden koşturuyor (AA)Davinson Sanchez birçok Avrupa kulübünü peşinden koşturuyor (AA)

AVRUPA DEVLERİ SIRADA

Galatasaray'ın Okan Buruk ile birlikte ortaya koyduğu grafik sonrasında birçok oyuncuya teklif gelmeye başladı. Özellikle savunma hattında Davinson Sanchez'in birçok talibi bulunuyor. Kolombiyalı yıldıza İngiltere'den teklif olduğu yönünde birçok iddia yer alıyor.

Victpr Osimhen'in de yazın İtalya'ya geri döneceği ve yine Ada ekiplerinden birine imza atabileceği ile ilgili iddialar manşetleri süslüyor.

Ayırca Yunus Akgün konusunda da Real Sociedad'ın ilgili olduğu öne sürülmüştü. İspanyol temsilcisi bir ismi daha listesine ekledi.

Gabriel Sara Beşiktaş maçında 2 asist yapmıştıGabriel Sara Beşiktaş maçında 2 asist yapmıştı

REAL SOCIEDAD'DAN GABRIEL SARA HAMLESİ

Sarı kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı ve 18 milyon euro bedel ödeyerek rekor kırdığı Gabriel Sara için Real Sociedad devreye girdi.

Bask ekibi, Yunus Akgün'ün ardından Brezilyalı yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Ancak yönetim 25 yaşındaki futbolcuyu ucuza bırakmak niyetinde değil.

İngilizce yayın yapan Football Espana da bu transfer sürecine geniş yer ayırdı.

İşte o haber;

Real Sociedad'ın Gabriel Sara'yı istediği yazıldı (Football Espana)Real Sociedad'ın Gabriel Sara'yı istediği yazıldı (Football Espana)

Gabriel Sara 18 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuş ve kulüp rekoru kırmıştı (AA)Gabriel Sara 18 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuş ve kulüp rekoru kırmıştı (AA)

Sara için bonservis pazarlıklarının en az 30 milyon euro üzerinden başlaması bekleniyor.

Gabriel Sara Nowich'ten transfer olmuştu (AA)Gabriel Sara Nowich'ten transfer olmuştu (AA)

GABRIEL SARA'YA MİNNETTARLAR

Football League World, Gabriel Sara'nın Norwich'te gösterdiği performans sonrasında Galatasaray'a transfer olduğunu ifade ederek; "Yeni macerasında iddialı bir girişe imza attı. 9 maçta 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Premier Lig'e çıkılamamasından dolayı onu elde tutmak zordu ve şimdi çok daha fazla maaş kazandığıbir yerde top oynuyor. Yetenekleri maddi olarak ödüllendiriliyor ancak Norwich taraftarları onun kulüpteki iki yılında onlar için ne kadar iyi olduğunu asla unutmayacak.

Carrow Road'da harikalar yaratırken, Türkiye'de yeni bir vitese geçmiş gibi görünüyor ve hızla ülkenin en yetenekli oyuncularından biri haline geliyor. Son maçında Beşiktaş'a karşı takımının attığı iki golün de gol pasını veren tecrübeli oyuncu, takımının namağlup liderliğini daha da perçinledi.

Norwich taraftarları, onun Norfolk'taki döneminde gösterdiği performanstan dolayı her zaman minnettar kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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