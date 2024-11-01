Galatasaray’ın yeni transferi ayrılığın eşiğinde! La Liga devi talip

Sara için bonservis pazarlıklarının en az 30 milyon euro üzerinden başlaması bekleniyor.

Gabriel Sara Nowich'ten transfer olmuştu (AA)

GABRIEL SARA'YA MİNNETTARLAR

Football League World, Gabriel Sara'nın Norwich'te gösterdiği performans sonrasında Galatasaray'a transfer olduğunu ifade ederek; "Yeni macerasında iddialı bir girişe imza attı. 9 maçta 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Premier Lig'e çıkılamamasından dolayı onu elde tutmak zordu ve şimdi çok daha fazla maaş kazandığıbir yerde top oynuyor. Yetenekleri maddi olarak ödüllendiriliyor ancak Norwich taraftarları onun kulüpteki iki yılında onlar için ne kadar iyi olduğunu asla unutmayacak.

Carrow Road'da harikalar yaratırken, Türkiye'de yeni bir vitese geçmiş gibi görünüyor ve hızla ülkenin en yetenekli oyuncularından biri haline geliyor. Son maçında Beşiktaş'a karşı takımının attığı iki golün de gol pasını veren tecrübeli oyuncu, takımının namağlup liderliğini daha da perçinledi.

Norwich taraftarları, onun Norfolk'taki döneminde gösterdiği performanstan dolayı her zaman minnettar kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.