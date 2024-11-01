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Maç sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırmıştı | PFDK Sezgin Gülnar'ın cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'a vereceği cezayı açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:21
Maç sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan’a saldırmıştı | PFDK Sezgin Gülnar’ın cezasını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A Spor muhabirine saldıran Sezgin Gülnar'a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini duyurdu. Kurul, Beşiktaş Kulübü'ne ise 558 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Sezgin Gülnar (Takvim.com.tr / Arşiv)Sezgin Gülnar (Takvim.com.tr / Arşiv)

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı

PFDK'nın kararında şu ifadelere yer verildi:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın "üst sınırdan" tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca "üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak" 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

A Spor Muhabiri Emre Kaplana yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifadeA Spor Muhabiri Emre Kaplana yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifade
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifade

NE OLMUŞTU?
Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde yaşanan olaylara İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmişti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan Aspor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı (Takvim.com.tr)Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı (Takvim.com.tr)



Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı (Takvim.com.tr)Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı (Takvim.com.tr)

Gülnar'ın tutuklanmasına avukatlarınca itirazda bulunuldu.

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Gülnar'ın tahliyesine karar verdi.

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